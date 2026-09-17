За ініціативи прем’єр-міністра невдовзі відбудеться зустріч для врегулювання питання між "Укрпоштою" та НБУ

Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" повідомив про припинення публічних коментарів щодо ситуації з Національним банком України (НБУ) до зустрічі всіх зацікавлених сторін, яка невдовзі відбудеться за ініціативи прем’єр-міністра України Сергія Корецького для розв’язання питання між НБУ та поштовим оператором.

Згідно з повідомленням генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського в телеграм-каналі у четвер, відповідні домовленості було досягнуто вчора під час засідання комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, де також розглядалися питання національного поштового оператора.

"Знову ж таки, зі свого боку публічно висловлюю готовність відкласти особисті емоції заради опрацювання конструктивного рішення", - зауважив Смілянський.

За його словами, "Укрпошта" також домовилася з командою Нацбанку відповідно до пропозицій, які було надано, якнайшвидше опрацювати їх за участі комітету та Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

"Щоб на зустріч із керівництвом уряду вийти з конкретними рішеннями. Я можу висловити обережний оптимізм, що це можливо", - додав гендиректор "Укрпошти".

Зазначається, що під час зустрічі серед питань для обговорень були податкові номера та номера банківських карток на платіжках, тема фінансової інклюзії та особистої позиції гендиректора "Укрпошти" та його посади.

Окремо поштовий оператор наголосив, що працюватиме над посиленням роботи в умовах прийдешньої зими та продовжити у відповідний період надавати громадянам усі необхідні базові послуги.

"Все інше поки що відбуватиметься за лаштунками, після чого дуже сподіваюся, що або ми, або керівництво КМУ та Комітету ВР зможемо повідомити гарні новини! ", - йдеться у повідомленні Смілянського.

Напередодні гендиректор "Укрпошти" повідомляв, що не погоджується з упередженим, за його словами, рішенням Національного банку України (НБУ) щодо його звільнення через професійну непридатність і оскаржить його в суді, подавши позов цього тижня з вимогою скасувати рішення регулятора.

22 червня Нацбанк визнав генерального директора "Укрпошти" таким, що не відповідає вимогам професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг. Упродовж п’яти робочих днів уповноважений орган компанії має відсторонити його від керівництва, а протягом двох місяців – призначити нового керівника.

1 липня гендиректор "Укрпошти" повідомив, що продовжує виконувати свої обов’язки у повному обсязі відповідно до чинного законодавства.