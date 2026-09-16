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Економіка

НБУ збільшив до 270 днів граничний строк розрахунків за імпортом окремого промобладнання

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НБУ збільшив до 270 днів граничний строк розрахунків за імпортом окремого промобладнання
Фото: https://bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) збільшив зі 180 до 270 днів граничний строк розрахунків за операціями з імпорту окремого промислового обладнання, повідомив регулятор у середу.

Зміни охоплюють імпорт прокатних станів, металообробних верстатів, пресів та інших машин для оброблення металів і металокераміки за кодами УКТ ЗЕД 8455, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462 та 8463.

Нацбанк ухвалив рішення за пропозицією уряду та за результатами консультацій із Міністерством економіки та довкілля України й експертами Міжнародного валютного фонду.

Регулятор пояснив збільшення строку необхідністю узгодити його з фактичною тривалістю виробничих і логістичних циклів постачання складного обладнання. Зміни сприятимуть відновленню та модернізації виробничих потужностей в Україні.

Відповідні зміни затверджені постановою правління Нацбанку №103 від 15 вересня 2026 року, яка набирає чинності 17 вересня.

Як повідомлялося, 26 серпня Нацбанк збільшив зі 120 до 150 днів граничний строк розрахунків за операціями з експорту окремих видів аграрної продукції. Зміни стосуються операцій, здійснених із 1 липня 2026 року до 31 серпня 2027 року включно.

 

#розрахунки #імпорт #нбу
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