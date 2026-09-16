БЕБ на Львівщині викрило угруповання на підробці брендового одягу та електроніки, сума збитків оцінюється в 98 млн грн

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили організовану групу, яка налагодила масове виробництво та збут контрафактного одягу, взуття й головних уборів під маркою "Монклер", а також навушників і годинників під виглядом продукції "Apple".

Як повідомляється на сайті БЕБ, сума завданих правовласникам торговельних марок (ТМ) збитків перевищує 98 млн грн.

Слідство встановило, що протиправну діяльність у серпні 2025 року організував підприємець із міста Буськ (Золочівський р-н), залучивши до схеми ще сімох осіб, зокрема свою дружину та спільників із чітким розподілом ролей. Двоє фігурантів контролювали роботу швейних цехів із нанесенням підроблених бірок, ще двоє відповідали за логістику між цехами, складами та точками продажу, а інший учасник реалізовував товар через магазин у Львові.

До схеми також залучили власника друкарні, який виготовляв підроблені цінники та етикетки. Продукцію активно рекламували та продавали через соцмережі "Інстаграм", телеграм-канал, маркетплейс Prom.ua та власний інтернет-магазин.

Під час обшуків у двох магазинах, на складах, у швейних цехах та за місцем проживання організатора правоохоронці вилучили великі партії контрафакту, обладнання та матеріали.

Учасникам угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знаків для товарів і послуг, вчинене організованою групою), а пособнику – за співучасть за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 229 ККУ. Організатору також інкриміновано ч. 2 ст. 229 ККУ за продаж підробленої електроніки.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура, оперативний супровід – 6-й прикордонний Волинський загін ДПСУ та ДКП НП України (кіберполіція).