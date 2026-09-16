Проєкт держбюджету-2027р передбачає часткове відновлення Дорожнього фонду на 52,8 млрд грн

Урядовий проєкт державного бюджету на 2027 рік (№16000) передбачає часткове, на рівні 25%, відновлення функціонування Державного дорожнього фонду із загальним запропонованим ресурсом 52,8 млрд грн.

Згідно із опублікованими матеріалами на сайті парламенту, 34,1 млрд грн планується спрямувати на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування, тоді як на виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою на розвиток мережі автомобільних доріг, – 10,1 млрд грн.

Ще 8,5 млрд грн передбачено спрямувати у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Крім того, проєкт держбюджету-2027 передбачає 827,9 млн грн на фінансування заходів із забезпечення функціонування операторів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації, 16 млрд грн – на державне замовлення на здійснення залізничних пасажирських перевезень у внутрішньому сполученні та 8,3 млрд грн – на реалізацію публічних інвестиційних проєктів Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Серед іншого, на функціонування і розвиток внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту у 2027 році планується надати 136,6 млн грн, з яких 39 млн грн – за загальним фондом та 97,6 млн грн передбачено за спеціальним фондом державного бюджету.

У Мінінфраструктури повідомили, що для реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм у 2027 році передбачається 116 млрд грн, зокрема 76,4 млрд грн становитимуть кошти міжнародних фінансових організацій та урядів інших країн, ще 39,6 млрд грн – кошти загального фонду та інші надходження спеціального фонду.

У відомстві наголосили, що найбільшим окремим напрямом публічних інвестицій є транспорт із передбаченим бюджетом у розмірі 34,4 млрд грн, або 29,7% загального ресурсу, тоді як на муніципальну інфраструктуру та послуги передбачено ще 33,5 млрд грн.

"Відновлення Дорожнього фонду, фінансування планів стійкості та публічних інвестицій мають забезпечити нам ресурс для системної роботи за цими напрямами", – цитуються у релізі слова міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника.

У квітні цього року повідомлялось, що в Україні опрацьовували можливість відновлення Дорожнього фонду в державному бюджеті на 2027 рік із потенційною трансформацією його в транспортний фонд, кошти якого можуть спрямовуватися не лише на дороги, а й на підтримку залізничної інфраструктури.