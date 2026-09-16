Рада схвалила за основу законопроєкт про корпоративне управління ФГВФО

Верховна Рада прийняла в першому читанні за основу законопроєкт №15269 щодо вдосконалення корпоративного управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Як свідчить трансляція засідання парламенту, рішення підтримали 271 нардеп, один голос проти, 11 - утримались.

Законопроєкт передбачає збільшення складу адміністративної ради Фонду з п'яти до семи членів: по дві особи від Кабінету міністрів, Національного банку та профільного комітету Верховної Ради, а також директора-розпорядника ФГВФО за посадою. Строк повноважень члена адмінради пропонується встановити на чотири роки з можливістю продовження ще на один строк.

Проєкт також передбачає створення при адміністративній раді аудиторського комітету чисельністю до чотирьох осіб, до якого, крім членів ради, зможуть входити незалежні експерти. Комітет має оцінювати надійність і результативність внутрішнього контролю та повноту і достовірність річної фінансової звітності Фонду.

Окремо пропонується змінити процедуру призначення директора-розпорядника ФГВФО. Його обиратиме адміністративна рада з кандидатів, відібраних конкурсною комісією, а попередній відбір проводитиме компанія з добору персоналу. До конкурсної комісії з дорадчим голосом зможуть залучатися представники міжнародних фінансових організацій, а загальний строк відбору та конкурсу не повинен перевищувати двох місяців.

Законопроєкт також уточнює повноваження адміністративної ради, виконавчої дирекції та директора-розпорядника Фонду, посилює вимоги до їх членів і керівництва, оновлює регулювання внутрішнього аудиту та передбачає оприлюднення звітів про витрати Фонду на тимчасову адміністрацію та ліквідацію банків.

Реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету. Витрати на залучення компанії для попереднього відбору кандидатів на посаду директора-розпорядника планується покривати за рахунок кошторису Фонду.

В разі ухвалення закону ФГВФО матиме три місяці для приведення його актів у відповідність із ним.

Як повідомлялося, законопроєкт №15269 зареєстровано 25 травня 2026 року. Його розробили для виконання зобов'язання щодо посилення корпоративного управління ФГВФО, визначеного меморандумом про співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ). 26 серпня поточного року парламентський Фінкомітет рекомендував документ за основу.