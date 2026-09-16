"Укрзалізниця" у 2027р може стати прибутковою у базовому чи позитивному сценарії – проєкт держбюджету

Діяльність АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у 2026 році очікується збитковою за всіма сценаріями, водночас за базовим та позитивним сценаріями компанія може стати прибутковою вже з 2027 року, тоді як за негативного сценарію прибутковість очікується лише з 2029 року, йдеться у стрес-тестуванні компанії у рамках підготовки проєкту держбюджету-2027.

Зазначається, що результати діяльності "Укрзалізниці" у 2026-2030 роках залежатимуть, зокрема, від обсягів державної підтримки для здійснення товариством пасажирських перевезень у внутрішньому сполученні.

За всіма трьома сценаріями фінансування "Укрзалізниці" з державного бюджету передбачатиме 100% компенсацію витрат на міжміські пасажирські перевезення у 2026-2030 роках. Водночас за базовим сценарієм також прогнозується 25% компенсація витрат на приміські пасажирські перевезення у 2029 році, а у 2030 році – 50%, тоді як за позитивним сценарієм ці показники складатимуть 50% та 100%.

За базовим та позитивним сценарієм цей рік компанія завершить зі збитком до оподаткування 10,6 млрд грн, тоді як у наступному році отримає прибуток до оподаткування відповідно 0,9 млрд грн та 3,6 млрд грн, а ще за рік – відповідно 1,7 млрд грн та 10,2 млрд грн.

У негативному сценарії збиток до оподаткування цього року 20,5 млрд грн зменшиться наступного до 3,3 млрд грн, а ще за рік – до 0,5 млрд грн.

За базовим сценарієм обсяги залізничних перевезень відповідатимуть рівню, закладеному у фінансовому плані, а тарифи на вантажні перевезення після зростання у серпні 2026 року на 30% з 1 січня 2027 року піднімуться ще на 15%, а в наступні періоди будуть індексуватися на 80% від рівня інфляції.

У позитивному сценарії подальша індексація тарифів дорівнюватиме інфляції, тоді як у негативному підняття тарифів на 15% з 2027 року відсутнє, а в подальшому індексація складатиме 60% від інфляції.

За базовим сценарієм тарифи на міжнародні пасажирські перевезення зростатимуть відповідно до інфляції, тоді як тарифи на міжміські та приміські перевезення залишатимуться незмінними. За негативним сценарієм тарифи на всі зазначені види пасажирських перевезень залишатимуться незмінними.

Щодо обсягів перевезень, то є відсилка до фінплану, але конкретні цифри у документі відсутні. У негативному сценарії обсяги вантажних, міжміських та приміських пасажирських перевезень менші за базовий сценарій, а у позитивному – більші обсяги вантажних перевезень.

Щодо операційних витрат, базовий сценарій передбачає зростання цін відповідно до інфляції, скорочення персоналу – 2% та зростання зарплати на 10% на рік, тоді як у позитивному сценарії зарплата зростатиме на 15% на рік. У негативному сценарії цін зростають відповідно до інфляції, зменшуються обсяги технічного обслуговування та ремонту, персонал скорочується на 5%, а зарплата його збільшується на 6% на рік, також очікується скорочений робочий тиждень та простої.

Окремо у документі зазначається, що базовий прогноз передбачає зменшення капітальних вкладень через недостатнє фінансування, а негативний – мінімальний рівень капітальних вкладень для підтримки діяльності. Тоді як при позитивному капітальні вкладення зростуть до базового рівня на 23%.

Що стосується боргового фінансування "Укрзалізниці", при базовому сценарії передбачено списання 30% купонних виплат за єврооблігаціями, капіталізацію решти відсотків, процентну ставку 8% за новими паперами та погашення основної суми 10% у 2030 році.

Негативний сценарій передбачає реструктуризацію без списання відсотків за єврооблігаціями, їх повну капіталізація, процентну ставку 8,95% та прискорені виплати основної суми боргу: 5% – у 2029р та 25% – у 2030р, а невиконання зобов'язань призведе до дефолту у 2029 році.

У позитивному сценарії мова йде про списання 100% купонних виплат за єврооблігаціями, процентну ставку 7%, додаткове фінансування для погашення основної суми боргу – 10% у 2029 році та 10% у 2030 році.

У документі уточнюється, що стрес-тестування не враховує втрати бюджету внаслідок фінансування з державного бюджету в межах лімітів державних капітальних вкладень в оновлення рухомого складу та інфраструктуру "Укразалізниці".

Наразі у держбюджеті на 2026 рік передбачено фінансування на здійснення "Укрзалізниці" капітальних витрат у сумі 6,5 млрд грн.

Як повідомлялося, у січні цього року "Укрзалізниця" відмовилася здійснювати $45 млн купонних виплат за єврооблігаціями 2026 року зі ставкою 8,25% на суму $703,2 млн та єврооблігаціями-2028 зі ставкою 7,875% на суму $351,9 млн та заявила про намір розпочати комплексну реструктуризацію зобов'язань за облігаціями за участю фінансових та юридичних консультантів.

Основними передумовами припинення обслуговування боргу за єврооблігаціями компанія назвала триваюче скорочення доходів від перевезення вантажів на тлі зменшення їх обсягу, а також посилення атак на залізницю, загальна кількість яких в 2025 році (1195) перевищила сукупний показник за 2023-2024 роки.

У 2025 році "Укрзалізниця" зменшила виручку на 1,2% – до 104,8 млрд грн, EBITDA – на 17,2%, до 10,1 млрд грн, а її чистий збиток збільшився з 2,7 млрд грн до 7,6 млрд грн.

Також спостерігалося значне погіршення ліквідності товариства: коефіцієнт поточної ліквідності знизився з 1,56 до 0,54, швидкої ліквідності – з 0,91 до 0,27, тоді як коефіцієнт боргу до EBITDA зріс з 7,54 до 11,80, а коефіцієнт покриття боргу знизився з 0,18 до 0,11.