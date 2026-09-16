Мережа "Аврора" диверсифікує логістику та відновлює постачання товарів

Мережа "Аврора" продовжує роботу після ворожих ударів по розподільчих центрах, диверсифікує логістику і працює над поступовим поверненням звичного асортименту, повідомила пресслужба компанії.

"Так, не все йде за планом. Але у нас є план А – і ми вже його реалізуємо. Посилюємо роботу, налагоджуємо постачання та поступово повертаємо товари на полиці. Ми розуміємо, що покупці приходять до "Аврори" за конкретними товарами, тому наше головне завдання зараз – якомога швидше відновлювати асортимент і забезпечувати стабільну роботу магазинів", – наводить пресслужба слова директора з маркетингу мережі Аврора" Максима Незвієцького.

Зазначається, що окремі товари можуть бути тимчасово відсутніми в магазинах або надходити із затримкою. Покупці можуть перевірити наявність у мобільному застосунку мережі.

Як повідомлялося, у серпні росіяни декілька разів атакували логістичні потужності мережі "Аврора": 22 серпня було пошкоджено розподільчий центр у Полтавській області, 27-го і 31-го – два центри на Київщині.

Мережу мультимаркетів "Аврора" (ТОВ "Вигідна покупка") було засновано 2011 року Левом Жиденком, Тарасом Панасенком і Лесею Клименко. Станом на вересень 2026 року мережа охоплює понад 1,9 тис. магазинів в Україні та понад 60 у Румунії.

За результатами роботи в січні-червні 2026 року, "Аврора" збільшила виторг на 30% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 33,6 млрд грн (з ПДВ). За вказаний період було відкрито 133 нових магазини мережі.