Мінфін оцінив річні втрати бюджету через податкові пільги у 1,77 трлн грн за даними 2025р

Міністерство фінансів у рамках підготовки проєкту державного бюджету на 2027 рік вперше здійснило оцінку податкових видатків – грошей, які держава не отримує до бюджету через податкові пільги, знижки або спеціальні винятки в законах: їх сумарний негативний вплив на бюджет становив 1 трлн 766,5 млрд грн.

Згідно з розрахунками, прямий негативний вплив на бюджет склав 1 трлн 549,7 млрд грн, умовно негативний, коли фінансовий збиток може перекриватися позитивними наслідками для економіки в майбутньому – 343,8 млрд грн.

Позитивний вплив окремих податкових інструментів на бюджет оцінено у 127,00 млрд грн, із яких 85,0 млрд грн, або близько 67% припало на підвищену ставку податку на прибуток для фінансових установ, що застосовувалася до прибутку банків у визначених податкових періодах.

Найбільший прямий негативний вплив припав на податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 659,4 млрд грн та податок на додану вартість (ПДВ) – 613,7 млрд грн.

За акцизним податком прямий негативний вплив податкових видатків оцінено в 180,5 млрд грн, за податком на прибуток підприємств – в 96,1 млрд грн.

Основна частина негативного впливу за ПДФО припала на звільнення доходу фізичних осіб-підприємців, які сплачують єдиний податок, – 548,6 млрд грн, або 83,2% відповідного показника. Блок звільнень державної та соціальної допомоги оцінено у 35,2 млрд грн, застосування знижених ставок оподаткування дивідендів – у 13,8 млрд грн.

У структурі податкових видатків із ПДВ найбільшими були операції з експорту товарів – 97,4 млрд грн, послуги з переробки давальницької сировини – 55,8 млрд грн та операції з обігу валютних цінностей – 45,5 млрд грн.

Серед акцизних пільг 90,1 млрд грн негативного впливу припало на операції з електроенергією, виробленою кваліфікованими когенераційними установками або з відновлюваних джерел, а також її передачу для власного споживання в межах одного підприємства. Використання підакцизних товарів як сировини для виробництва іншої підакцизної продукції оцінено у 58,2 млрд грн, ще 11,6 млрд грн – операції з реалізації або передачі підакцизних товарів як сировини для виробництва підакцизної продукції та бензолу.

Найбільші складові негативного впливу з податку на прибуток становили звільнення доходів нерезидентів відповідно до міжнародних податкових договорів України – 25,1 млрд грн та коштів інститутів спільного інвестування – 23,1 млрд грн. Ще 13,0 млрд грн припало на врахування у витратах безоплатних перерахувань і передач неприбутковим організаціям у межах 4% оподатковуваного прибутку попереднього року.

Меморандум із МВФ передбачає поетапне впровадження нової методології оцінки податкових пільг та її поступове поширення на всі відповідні податкові інструменти, починаючи з найбільш значущих податкових видатків. Такі розрахунки надалі мають проводитися регулярно.

Україна також зобов'язалася провести комплексну оцінку податкових видатків за основними податками для публікації разом із бюджетною документацією на 2027 рік, а Мінфін – консультуватися з фахівцями МВФ щодо методології оцінки впливу нових пропозицій у сфері оподаткування.

Згідно із проєктом держбюджету-2027, очікувані надходження ПДФО складають 689,0 млрд грн, податок на прибуток підприємств – 338,5 млрд грн, акцизний податок – 377,5 млрд грн, ПДВ – 1 трлн 244,2 млрд грн, а сумарно ці чотири податки – 2 трлн 649,2 млрд грн.