Продукція з доданою вартістю має експортуватися першочергово в умовах обмеженої пропускної спроможності – УКАБ

Важливість першочергового експорту продукції з доданою вартістю в умовах обмеженої пропускної спроможності експортної інфраструктури була одним із ключових питань, які обговорювалися під час зустрічі представників аграрного сектору з президентом України Володимиром Зеленським, повідомив генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Олег Хоменко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми також порушили питання щодо пріоритетності здійснення експорту для продукції з доданою вартістю. Тому що, на нашу думку, потрібно насправді вже переходити від моделі, коли ми обліковуємо наш експорт мільйонами тонн. Зараз, коли пропускна спроможність у нас обмежена і лімітована, потрібно рахувати в мільйонах доларів", – сказав він.

Хоменко зазначив, що в умовах обмеженої пропускної спроможності необхідно визначити категорії продукції за вартістю експортованої тонни та надавати пріоритет товарам, які забезпечують більшу валютну виручку.

"Потрібно відверто розкласти продукцію на категорії. Є продукція з максимальною доданою вартістю, така як курятина, якої експортна ціна близько 3 тис. євро за тонну. Є олія і шроти. В олії зараз ціна близько $1,2 тис. за тонну, на шротах – близько $900. І якщо ми говоримо про зернові, то там ціна $150-170 за тонну", – пояснив він.

За його словами, для агровиробника за нинішньої вартості логістики економічно вигідніше експортувати продукцію з вищою доданою вартістю.

Водночас Хоменко наголосив на ризику накопичення всередині країни значних обсягів олійної продукції та шротів у разі відсутності ефективної системи їх експорту. За його словами, це може створити додаткове навантаження на складські потужності, які наразі дуже необхідні для зберігання кукурудзи.