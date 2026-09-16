Проєкт держбюджету-2027 передбачає збільшення на 20% фінансування НАДС

Проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 46,1 млн грн або 20,1% фінансування Національного агентства з питань державної служби (НАДС), порівняно з 2026 роком.

Згідно із законопроєктом №16000 від 15 вересня, яким затверджено проєкт держбюджету-2027, на фінансування програм Нацдержслужби передбачено 275,8 млн грн, з яких: керівництво та функціональне управління у сфері державної служби – 143,9 млн грн; професійне навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування – 96,1 млн грн; адаптація системи управління персоналом державної служби до стандартів ЄС – 35,7 млн грн.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає 229,7 млн грн фінансування НАДС. Держбюджет-2025 передбачав 225,3 млн грн фінансування Нацагентства.

План реалізації програми підтримки Ukraine Facility передбачає реформу оплати праці державних службовців, відновлення конкурсів на державну службу, запуск інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS) і відновлення роботи Єдиного порталу вакансій державної служби у 2025-2026 роках.