Проєкт держбюджету-2027 передбачає підтримку енергосектору майже на 100 млрд грн

Згідно із законопроєктом №16000 від 15 вересня про державний бюджет на 2027 рік, на підтримку енергетичного сектору в наступному році передбачено 97,3 млрд грн.

"Пріоритет – захист і відновлення енергетичних об'єктів після російських атак і розвиток розподіленої газової генерації. На це закладено 60 млрд грн", – зазначив перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль, прокоментувавши видатки бюджету на енергосектор у Телеграмі в середу.

Ще 8,8 млрд грн – це кошти міжнародних партнерів на розвиток НЕК "Укренерго", АТ "Укрнафта" та ПрАТ "Укргідроенерго".

"Їх спрямуємо на зростання потужностей та пришвидшення нашої інтеграції в енергетичні ринки та енергосистему ЄС", – пояснив перший віцепрем'єр.

Також понад 2,6 млрд грн складають кошти на грантові проєкти для бізнесу та житлового фонду. Їхня мета – підвищення енергоефективності та енергетичної безпеки.

Ще 3,2 млрд грн передбачено на утримання Чорнобильської АЕС.

Своєю чергою на вугільну галузь, зокрема, зарплати шахтарям передбачено 2,1 млрд грн.

Окрім того, 700 млн грн видатків передбачено на доплати енергетикам, залученим до аварійно-відновлювальних робіт.

"Це справедливість для людей, на чиїх плечах тримається вся наша інфраструктура", – доповнив Шмигаль.