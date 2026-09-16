Вакантність офісів у Києві наблизилась до довоєнного рівня - дослідження

Обсяг валового поглинання на столичному ринку офісів протягом першого півріччя 2026 р склав близько 104 тис кв. м (+33% р/р), вакантність знизилась до 16% (-2,5 п.п. з поч. року), наблизившись до показника 14,5%, зафіксованого наприкінці 2021 року, йдеться у дослідженні компанії EXPANDIA, представника CBRE в Україні та Молдові.

"Попри збереження складних ринкових умов, протягом 1П 2026 року орендна активність у офісному сегменті продемонструвала позитивну динаміку, обсяг поглинання склав 104 тис кв. м, при цьому угоди з релокацій склали близько 40%. Однак, близько 20%-30% валового поглинання припало на вимушені переїзди з об’єктів, пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів", - повідомила Анна Сільвестрова, старший директор департаменту офісної нерухомості та роботи з корпоративними клієнтами EXPANDIA .

Станом на кінець 2 кв. 2026 року загальний обсяг конкурентної офісної пропозиції Києва склав 2,08 млн кв. м (-1,7% з поч. року). Скорочення обсягу пов’язане з тим, що близько 50 тис кв. м офісних площ було частково або значно пошкоджено внаслідок ракетних ударів протягом 1П 2026 року, що еквівалентно близько 2% конкурентної офісної пропозиції. При цьому нова пропозиція склала близько 15 тис кв.м, після відсутності нової пропозиції у 2025 році.

Середній рівень вакантності знизився до 16% (-2,5 п.п. з поч. року), наблизившись до показника 14,5%, зафіксованого наприкінці 2021 року. Зниження вакантності було зумовлене вимушеними релокаціями та органічною орендною активністю насамперед з боку малих та середніх компаній. Вакантність знизилася в об’єктах обох класів: в об'єктах класу А знизилася до 14% (-8 п.п. р/р), тоді як у класі B – до 15,5% (-4 п.п. р/р). За словами експертів EXPANDIA, скорочення доступної пропозиції у будівлях найкращої якості у поєднанні з обмеженим обсягом запланованих до введення площ сприяло заповненню якісних об’єктів, але загальний рівень вакантності залишався високим, що забезпечувало орендарям вигідні умови оренди на більшій частині ринку.

У структурі попиту домінував сектор ІТ, високих технологій та телекомунікацій домінував в структурі попиту (48%), за ним слідував сектор виробництва, промисловості та енергетики (14%), а частка сектору фармацевтики та медицини залишалася стабільною на рівні 6%, продовжуючи тенденцію останніх років. Водночас, протягом 1П 2026 року у структурі попиту продовжила зростати частка компаній, пов’язаних з оборонним сектором, але він був розподілений між кількома секторами бізнесу, тому не формував окрему категорію орендарів.

Ефективна прайм ставка залишилася стабільною з початку року та коливалася в межах $14-18/кв. м/міс для офісів без ремонту, та $19-25/кв. м/міс на офіси з готовим ремонтом. Запитувані орендні ставки для офісів класу А (включно з офісами без ремонту та з готовим ремонтом) становили $16-27/кв. м/міс., а для офісів класу B - $8-18/кв. м/міс. Розрив між нижньою та верхньою межею орендних ставок залежав від характеристик конкретного приміщення, зокрема якості ремонту, локації, безпекових ризиків та рівня заповнюваності будівлі. Відтак, якісні бізнес-центри демонстрували більшу стійкість, тоді як об’єкти нижчої якості й надалі залишалися під тиском.

За словами Сільвестрової, очікується, що офісний ринок загалом залишатиметься стабільним до кінця 2026 року, а орендна активність і надалі буде вибірковою та зумовленою переважно поновленнями договорів оренди та вибірковим розширенням. У короткостроковій перспективі очікується, що органічний попит на ринку загалом залишатиметься стриманим. Обмежений обсяг нової пропозиції, ймовірно, сприятиме подальшому поступовому зниженню вакантності, особливо в якісних бізнес-центрах, а менш якісні та менш конкурентоспроможні об’єкти залишатимуться під тиском.

EXPANDIA - найбільша компанія в сфері комерційної нерухомості в Україні. Компанія була заснована у січні 2008 та оперувала під брендом CBRE Ukraine, як частина афілійованої мережі CBRE. З серпня 2025 року компанія працює під власним брендом EXPANDIA та є єдиним офіційним представником CBRE в Україні та Молдові. Портфоліо об’єктів, які знаходяться в управлінні налічує більше 1 млн кв.м в більш як 20 регіонах України та Молдови.