Держмитслужба запустила електронний сервіс з перевірки митного оформлення телефонів за IMEI

Державна митна служба України запровадила електронний сервіс в межах якого, громадяни та представники бізнесу матимуть можливість перевірити, чи містяться відомості про унікальний міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI) мобільного телефону в даних, поданих під час його митного оформлення в Україні.

Згідно з повідомленням Держмитслужби у телеграм-каналі в середу, сервіс здійснюватиме перевірку на наявність IMEI у відомостях митного оформлення, однак не перевірятиме справжність пристрою, гарантійний статус, блокування оператором або перебування телефону в переліку викрадених.

Зазначається, що для того аби перевірити пристрій необхідно буде ввести IMEI мобільного телефону у відповідне поле та натиснути кнопку "Шукати". Згодом система надасть повідомлення щодо наявності відомостей про зазначений IMEI серед даних митного оформлення телефонів, здійсненого починаючи з 4 вересня цього року.

"З 4 вересня 2026 року під час ввезення в Україну та декларування товарів за кодами 8517 13 00 00 і 8517 14 00 00 згідно з УКТ ЗЕД подаються відомості про IMEI кожного пристрою", - нагадали у Держмитслужбі.