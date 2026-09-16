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Економіка

Мінфін відмовився збільшити до 15% маржу для видавців на друк підручників – Бутенко

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Мінфін відмовився збільшити до 15% маржу для видавців на друк підручників – Бутенко
Фото: Андрій Бутенко у Facebook

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявляє, що Міністерство фінансів України відмовило у пропозиції збільшити з 5% до 15% рентабельність для видавців на друк шкільних підручників за кошти державного бюджету.

"Стосовно пропозиції, що потрібно якось підтримати видавців. Міністерство освіти після нарад, які ми з вами спільно робили з видавцями, зверталося до Міністерства фінансів про перегляд маржі підручників на період військового стану з 5 до 15%. На жаль, отримали відмову Міністерства фінансів на нашу ініціативу переглянути на наступний сезон роботу з видавцями", – сказав Бутенко на засіданні комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій в середу.

На сьогодні в Україні граничний рівень маржинальності (рентабельності) на друк шкільних підручників за кошти державного бюджету обмежений і становить не більше ніж 5% від собівартості.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#маржа #мінфін #підручники #друк #пропозиція
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