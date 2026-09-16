Понад 875 тис. екземплярів риби випущено у водойми України за 8 міс. 2026 року

Упродовж січня-серпня 2026 року в річки, водосховища та озера України випущено 875 247 екз. водних біоресурсів, повідомила пресслужба Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм (Держрибагентства).

Найбільше за звітний період вселено товстолоба (білого, строкатого та їхніх гібридів) – 389 459 екз. Також водойми поповнилися струмковою фореллю – 307 984 екз., коропом – 141 734 екз. і білим амуром – 36 070 екз.

В повідомленні зазначено, що системна робота з відтворення водних біоресурсів проводиться від Харківської до Львівської областей. Основну частину зариблень здійснено відповідно до вимог режимів спеціальних товарних рибних господарств (СТРГ) – 520 260 екз. та за кошти державного бюджету – 269 682 екз.

Крім того, вселення проводилося за рахунок місцевих програм, громадських організацій, благодійних внесків і компенсаційних коштів.

В осінній період також заплановано масштабні зариблення водних об'єктів за рахунок коштів, отриманих від зростання стартових цін на аукціонах із продажу прав на промисловий вилов.

Як повідомлялось, у вересні до водойм Прикарпаття було випущено понад 56 тис. мальків струмкової форелі, до водойм Закарпаття – понад 47 тис. мальків струмкової форелі та 17 тис. екземплярів червонокнижного харіуса.