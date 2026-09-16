Ціна дизелю на АЗК України може вже сьогодні перетнути позначку в 100 грн/л – директор А-95

Ціна дизельного пального в мережах АЗК України вже сьогодні може перетнути позначку в 100 грн/л, припускає директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

"По факту сьогодні собівартість останніх надходжень дизпального 95-96 грн/л, оптова ціна в центральному регіоні – 99 грн/л. Відповідно, питання "буде 100 чи не буде"? вже треба переформулювати на "коли буде вище 100?". За моїми відчуттями, це може статися вже сьогодні", – написав Куюн у Facebook у середу.

Як свідчить моніторинг низки мереж, який проводить інтернет-портал "Енергореформа", за два останні дні ціна обох видів бензину зросла на 1-3 грн/л. Ціна звичайного дизелю прирівнялася до преміального, який уже кілька днів тримається на позначці в 99,9 грн/л у більшості досліджуваних мереж. Наразі найдешевший дизель на UKRNAFTA – 96,9 грн/л та 98,9 грн/л на відповідно ДП та ДП+.

Директор А-95 пояснив, що вже тиждень європейські котирування дизпального тримаються на рівні +/- $1500 за тонну, і споживачі зараз – очевидці історичних рекордів, оскільки вище було лише у квітні цього року.

Водночас він звернув увагу, що ціни на нафту становлять всього $108/бар., тобто ціна на дизель вказує на проблему саме з цим продуктом.

Куюн зазначив, що черговим тригером стала атака єменськими хусітами нафтової інфраструктури Саудівської Аравії та взяття ними під вогняний контроль Червоного моря.

Директор А-95 одночасно акцентував, що ціни зростають по всій планеті, а саме в України немає механізмів їхнього стримування, оскільки немає ресурсу на зниження податків.

"Приємного мало, але ще раз: головне, що те пальне є. І головна задача насправді, щоб забезпечити постачання й в подальшому, а ризиків вистачає, ця боротьба вже розпочалась. Будь-яка криза минає, мине і ця", – зауважив експерт.

Він також закликав не перебувати поруч з зачиненою АЗС під час повітряної тривоги, чекаючи, коли вона відкриється, бо це надто небезпечно.



Ціни на пальне (середні) станом на 13:00 16 вересня порівняно з 14 вересня (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж)

Мережа 95 (грн/л) 95 преміум (грн/л) ДП (грн/л) ДП преміум (грн/л) Газ (грн/л) UKRNAFTA 84,90 (83,90) 87,90 (86,90) 96,90 (94,90) 98,90 (96,90) 42,90 (42,90) UPG 89,90 (86,90) 91,90 (88,90) 99,90 (97,90) 99,90 (99,90) 45,50 (43,90) OKKO 90,90 (87,90) 93,90 (90,90) 99,50 (98,90) 99,90 (99,90) 44,90 (44,90) WOG 90,90 (87,90) 93,90 (90,90) 99,90 (98,90) 99,90 (99,90) 45,50 (45,50) SOCAR 91,90 (88,90) 94,90 (91,90) 99,90 (99,90) 99,90 (100,00) 45,50 (44,90)

Як повідомляло Міністерство фінансів, Кабмін у затвердженому проєкті держбюджету на 2027 рік пропонує створити два спеціальних фонди – для страхування бізнесу від воєнних ризиків та іншої фінансової підтримки та захисту підприємств паливного сектору від таких ризиків – та формувати внесок до них за рахунок підвищення податку на додану вартість (ПДВ) та акцизу на пальне.

Одним із можливих джерел формування першого фонду є підвищення стандартної ставки ПДВ на 1 відсотковий пункт – з 20% до 21%. Ресурс для цього фонду передбачено у обсязі 58,7 млрд грн.

Окремо 8,3 млрд грн планується спрямувати на захист підприємств паливного сектору від таких ризиків – за рахунок можливого підвищення акцизу на пальне (бензин, дизельне паливо та скраплений газ).

Згідно із пояснювальною запискою до проєкту держбюджету на сайті Верховної Ради, йдеться про додаткове підвищення ставок акцизу до того, яке вже раніше було затверджено у Податковому кодексі та яке передбачає зростання акцизу на бензину з EUR300,80 цього року до EUR329,90 наступного (тут і далі – за 1 тис. л), дизельного палива – з EUR253,80 до EUR291,90 та скрапленого газу – зі EUR198 до близько EUR223.

Очікується, що додатковий акциз з виробленого пального складе 0,52 млрд грн, з ввезеного – 7,79 млрд грн. Водночас у документі відсутні ставки, до яких пропонується підняти акциз.