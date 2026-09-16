Проєкт держбюджету-2027 передбачає для Мінцифри 10,1 млрд грн на оборонні інновації та технології

Урядовий проєкт державного бюджету України на 2027 рік №16000 передбачає виділення Міністерству цифрової трансформації 10,09 млрд на підтримку інноваційних проєктів та розвиток спеціальних інноваційних технологій для потреб сектору безпеки й оборони, зокрема через Фонд розвитку інновацій.

Як зазначає Міністерство фінансів в релізі на своєму сайті, запропоноване фінансування на ці напрями в 2027 році на 2,7 млрд грн перевищує обсяг відповідних видатків, закладених у держбюджеті на 2026 рік.

Згідно із законопроєктом, із 10,09 млрд грн 7,42 млрд грн буде спрямовано на забезпечення Фондом розвитку інновацій підтримки інноваційних проєктів для потреб сектору безпеки й оборони та розвиток технологій.

Ще 2,67 млрд грн планується надати на розвиток спеціальних інноваційних технологій для прискорення впровадження інноваційних рішень у сфері оборони.

У пояснювальній записці зазначається, що відповідні кошти дадуть змогу продовжити грантову підтримку розробників оборонних технологій через фінансування через програму Brave1 та її грантових конкурсів.

У межах залучених коштів також буде надано можливість реалізувати міжнародні конкурси Brave1 на умовах паритетного співфінансування із залученням міжнародного фінансування.

Крім того, відповідні кошти дадуть можливість здійснити закупівлю нових зразків техніки, обладнання та спеціальних інноваційних технологій для проведення випробувань і досліджень для потреб оборони.

Окремо проєкт держбюджету-2027 передбачає 2,71 млрд грн видатків за загальним фондом на цифровізацію, з яких 1,65 млрд буде спрямовано на розширення функціональних можливостей Єдиного державного вебпорталу електронних послуг "Портал Дія" та забезпечення функціонування державних електронних інформаційних ресурсів.

На функціонування освітнього мобільного застосунку "Мрія" передбачено 0,30 млрд грн, на реалізацію програми публічних інвестицій Національної програми інформатизації – 0,64 млрд грн, ще 0,12 млрд грн – на підвищення ефективності державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор і лотерей.