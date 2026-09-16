Рада схвалила в 1-му читанні законопроєкт про скасування ПДВ-пільги для посилок до EUR150

Верховна Рада підтримала в першому читанні та за основу законопроєкт №16051-1 про зміни до Податкового кодексу про скасування пільги зі звільнення від податку на додану вартість (ПДВ) для міжнародних поштових відправлень вартістю до EUR150.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час пленарного засідання в середу рішення схвалити законопроєкт №16051-1 підтримали 273 нардепи за необхідного мінімуму 226 голосів, один був проти.

"Я втретє стою на трибуні Ради з проханням підтримати важливий законопроєкт, що є частиною наших міжнародних зобов'язань, який передбачає встановлення справедливих умов оподаткування… Далі тягнути нам вже немає куди. Ми вже зробили певні кроки для відтермінування видатків на грудень місяць. Зараз готується рішення, яке нам дозволятиме жити в умовах кризи ліквідності. Але це суттєво впливає на можливості центральних органів виконавчої влади, місцевих бюджетів виконувати свої повноваження в умовах повномасштабної агресії", – заявив міністр фінансів Сергій Марченко з трибуни парламенту.

Він додав, що через відстрочення скасування ПДВ-пільги для міжнародних поштових відправлень вартістю до EUR150 неотримання вже у вересні EUR4 млрд. За словами Марченко, уряд терміново перевніс два законопроєкти щодо скасування пільги (№16051 про зміни до Податкового кодексу та №15460 про зміни до Митного кодексу), бо існує шанс отримати ці кошти у жовтні у випадку успішних голосувань.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, зміни розроблені задля гармонізації національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу, зокрема імплементації положень Директиви Ради (ЄС) 2017/2455 та Директиви 2006/112/ЄС щодо скасування звільнення від ПДВ імпорту товарів незначної вартості. Це дозволить усунути спотворення конкуренції між постачальниками всередині та за межами ЄС.

Документ передбачає запровадження особливих правил оподаткування ПДВ операцій з дистанційного продажу товарів (крім підакцизних), що ввозяться в міжнародних поштових та експрес-відправленнях на адресу фізичних осіб, вартістю до EUR150, де відповідальними за нарахування та сплату податку визначено підприємства електронного інтерфейсу або їх посередників. Водночас зберігається звільнення від ПДВ для невеликих партій некомерційного характеру вартістю до EUR45, які надсилаються від фізичних осіб фізичним особам без оплати, а також для товарів у несупроводжуваному багажі вартістю до EUR150 та товарів для безпеки й оборони (енергетичного обладнання й товарів для сил оборони).

Очікується, що реалізація норм закону дозволить додатково залучити до держбюджету близько 10 млрд грн на рік.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому законопроєкти №15460 та № 16051-1 про внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування податку на додану вартість (ПДВ) операцій електронної торгівлі.

Раніше, 1 вересня, Рада відхилила доопрацьований (№15112-д) та 6 альтернативних законопроєктів про скасування ПДВ-пільги для посилок до EUR150.

Також парламент відправив на доопрацювання законопроєкт №15460 щодо змін до Митного кодексу для скасування пільги на ПДВ для міжнародних посилок до EUR150. Законопроєкт, що містив аналогічні зміни до Митного кодексу (№12360), Рада відхилила у травні.

Розгляд законопроєту №15460 вдруге очікується на середу, 16 вересня.

Прийняття Верховною Радою законопроєктів щодо скасування звільнення від оподаткування міжнародних посилок вартістю до EUR150 є умовою надання Україні 3-го траншу за програмою з Міжнародним валютним фондом близько $0,7 млрд та другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу EUR3,7 млрд в рамках Позики на підтримку України на EUR90 млрд.

В оновленому меморандумі фінансової та економічної політики за програмою EFF з МВФ Україна взяла зобов'язання у якості нового структурного маяка прийняти цей закон до кінця липня, тоді як у початковому варіанті його треба було затвердити до кінця березня разом з іншими податковими нормами, але цей структурний маяк не було виконано.