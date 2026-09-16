Рада схвалила в 1-му читанні проєкт закону щодо спрощених процедур неплатоспроможності для ММСП

Верховна Рада підтримала в першому читанні за основу законопроєкт №15024 про запровадження спрощеної процедури банкрутства для мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП).

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час пленарного засідання в середу рішення підтримали 270 парламентарів за 226 необхідних голосів, жодного голосу проти, 37 утрималися.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, чинні процедури банкрутства для мікро- та малого підприємництва в Україні характеризуються високим рівнем витрат і значною тривалістю, що робить їх практично недоступними для малого бізнесу, який не має достатніх ресурсів для проходження стандартних процедур. Ухвалення законопроєкту дозволить імплементувати міжнародні зобов'язання України в рамках плану Ukraine Facility щодо гармонізації законодавства з директивою ЄС 2019/1023 про рамки превентивної реструктуризації.

Згідно з презентацією консорціуму RRR4U, прийняття законопроєкту було індикатором програми, який Україна мала виконати у I кв.-2026. Разом зі ще двома структурними маяками – запровадженням прозорого відбору прокурорів на керівні посади (№15343, зареєстрований в Раді 22 червня 2026 року, проте ще не розглядався в залі) та стратегією впровадження принципів циркулярної економіки і плану заходів щодо її реалізації, – а також разом із виконаним індикатором про запуск та використання інформаційної системи управління людськими ресурсами це дасть змогу отримати фінансування в розмірі EUR1,3 млрд.

Документ передбачає спрощене провадження у справах про неплатоспроможність для мікро- та малого підприємництва з чіткими критеріями доступу задля запобігання зловживанням, а також встановлення скороченого загального строку провадження, який не перевищуватиме 180 днів і не підлягатиме продовженню. Окрім цього, проєкт визначає особливості призначення арбітражного керуючого, спрощує порядок врегулювання заборгованості, встановлює презумпцію згоди кредиторів у разі відсутності заперечень, а також гарантує збереження прав найманих працівників щодо виплати заробітної плати та соціальних виплат.

Окремим блоком законопроєкт врегульовує співвідношення між процедурами банкрутства та приватизації держпідприємств, встановлюючи пріоритет приватизаційних процедур задля запобігання паралельному застосуванню цих процесів та ефективнішого повернення активів до економічного обігу.