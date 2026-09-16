UKRNAFTA розпочала поставки в Україну арктичного пального Orlen – CEO компанії

Мережа АЗК UKRNAFTA законтрактувала арктичне дизельне пальне європейського виробництва Orlen та розпочала його постачання в Україну, вже доставивши перші партії, повідомив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

"Зі зміною погодних умов та потреб ринку в мережі буде доступне дизельне пальне з відповідними температурними характеристиками – від міжсезонного до зимового та арктичного", – пояснив Кукура на своїй Facebook-сторінці в середу.

Він зазначив, що минулого осінньо-зимового сезону в періоди підвищеного попиту UKRNAFTA збільшувала імпорт і до сезону 2026/2027 теж готується завчасно: формує необхідні запаси та забезпечує диверсифіковані й надійні канали постачання.

"Наше завдання – забезпечити стабільну наявність якісних нафтопродуктів та оперативно адаптувати пропозицію до погодних умов і динаміки попиту", – наголосив Кукура.

Як повідомлялося, АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

На балансі компанії перебувають понад 1106 нафтових та 131 газових свердловин.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує майже 700 АЗК та входить до трійки лідерів за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.