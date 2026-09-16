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Економіка

Проєкт держбюджету-2027 передбачає збільшення на 15,6% фінансування соціальної сфери

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Проєкт держбюджету-2027 передбачає збільшення на 15,6% фінансування соціальної сфери

Проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 72,7 млрд грн або 15,6% фінансування Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України порівняно з 2026 роком.

Згідно із законопроєктом №16000 від 15 вересня, яким затверджено проєкт держбюджету-2027, на фінансування Мінсоцполітики закладено 538,9 млрд грн, з яких 292,8 млрд грн – трансферт до Пенсійного фонду (на 41,5 млрд грн більше, ніж у держбюджеті-2026), 42,3 млрд грн – субсидії, 6,5 млрд грн – соціальна підтримка окремих категорій – постраждалі від Чорнобильської катастрофи, ветерани війни, постраждалі внаслідок війни та члени сімей загиблих, 38 млрд грн – підтримка родини від народження дитини до початку навчання у школі, 7,8 млрд грн – фінансування сімейних форм виховання, 29,6 млрд грн – державна допомога особам з інвалідністю з дитинства, 23,3 млрд грн – підтримка дітей з інвалідністю та їх соціальна інтеграція, 2,7 млдрд грн – розвиток соціальних послуг (з них 1,8 млрд  грн – на продовження роботи та розвиток мережі "Центрів життєстійкості" у громадах).

Крім того, для внутрішньо переміщених осіб у проєкті бюджету збережено щомісячну допомогу на проживання, розширено житлові й соціальні програми. Загальний обсяг фінансування – 46,8 млрд грн, а також додатково громади отримають 1,5 млрд грн субвенції на формування житлових фондів у сільській місцевості для евакуйованих людей та ВПО.

Серед іншого, у проєкті бюджету-2027 передбачено 31,9 млрд грн на підтримку людей з низькими доходами, зокрема 9,2 млрд грн – на базову соціальну допомогу.

Також  200 млн грн пропонується закласти на фінансування інформаційної політики єдності та сприяння поверненню українців з-за кордону. 

"Пенсії, пільги та субсидії будуть забезпечені у повному обсязі", – прокоментували проєкт держбюджету в Мінсоцполітики.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає 466,2 млрд грн фінансування Міністерства соціальної політики, що співставно з бюджетом 2025 року.

Держбюджет-2024 передбачав 470 млрд грн на фінансування соціальної сфери, а держбюджет-2025 передбачає 422,6 млрд грн на фінансування Мінсоцполітики.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#держбюджет #мінсоцполітики
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