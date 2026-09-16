Проєкт бюджету-2027 передбачає на житлові програми 84,9 млрд грн

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про державний бюджет на 2027 рік", який передбачає виділення на житлові програми 84,9 млрд грн, що на 38,3 млрд грн більше, ніж у 2026 році, повідомила пресслужба Кабміну.

Зокрема, на програму забезпечення житлом громадян за програмою "єОселя" передбачено 45 млрд грн (на 27,9 млрд грн більше, ніж у 2026 році); на компенсація на житло ветеранам з інвалідністю І та ІІ груп – 6,9 млрд грн (+1,2 млрд грн), на житло військовим – 2,4 млрд грн.

На програму "єВідновлення" (компенсації, ваучери, субвенція) передбачено 24,4 млрд грн (+8,9 млрд грн); на компенсації за знищене житло за програмою HOME – 5,5 млрд грн (+0,3 млрд грн). Фонд енергоефективності отримає 0,7 млрд грн на програми співфінансування підвищення енергоефективності житла та фінансування відновлення зруйнованого житла.