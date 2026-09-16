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Економіка

Орендні ставки на складські приміщення в Україні зросли на 12% – UTG

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Орендні ставки на складські приміщення в Україні зросли на 12% – UTG

Орендні ставки на складські приміщення в Україні за останні декілька місяців зросли на 12-13%, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" директор компанії UTG Євгенія Локтіонова.

"Через руйнування та стрімке скорочення вакантних площ ринок перетворився на "ринок орендодавця". Лише за останні місяці через загострення дефіциту ставки на якісні площі в середньому зросли на 12-13%", – констатувала вона.

За даними UTG, у Київському регіоні прайм-ефективна орендна ставка для класу А тримається в діапазоні $5 –$5,5 за кв.м/місяць (без ПДВ та OPEX), а в окремих угодах на найбільш затребувані або захищені об'єкти сягає $6 за кв.м. В західних регіонах (зокрема Львівська область), ставки коливаються в межах $6-7 за кв.м.

Як повідомлялося, за даними дослідження WINHUB, станом на початок вересня складська інфраструктура України скоротилася на 50% – з 4,2 млн кв.м на початок 2022 року ворог знищив 2,1 млн кв.м (класи А/Б). Нове будівництво за 2022-26 роки (800 тис. кв.м) лише частково компенсувало втрати. Ще відчутніше ситуація у столичному регіоні, де за вісім місяців 2026 року втрачено більше складів, ніж упродовж 2022-2025 років. Загалом втрачено 68% стоку (1,5 млн кв.м).

Компанію UTG створено 2001 року. Вона розробила понад 1,3 тис. концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв.м комерційних площ в Україні.

#ціна #оренда #склади
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