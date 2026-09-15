Чистий кредитний портфель банків у серпні зріс на 4,4%, депозитна база скоротилася на 0,1% – НБУ

Чистий кредитний портфель українських банків у серпні 2026 року збільшився порівняно з липнем на 4,4%, або на 55,0 млрд грн, – до 1 трлн 307,9 млрд грн, тоді як депозитна база скоротилася на 0,1%, або на 3,2 млрд грн, – до 3 трлн 231,2 млрд грн, свідчать оперативні дані Національного банку України (НБУ).

Основний приріст забезпечив корпоративний сегмент: обсяг кредитів бізнесу за місяць збільшився на 4,3%, або на 38,7 млрд грн, – до 933,2 млрд грн.

Кредити населенню зросли на 4,6%, або на 16,4 млрд грн, – до 374,7 млрд грн.

У корпоративному сегменті гривневі кредити додали 4,1%, або 25,9 млрд грн, і досягли 651,8 млрд грн, а валютні кредити у гривневому еквіваленті збільшилися на 4,8%, або на 12,8 млрд грн, – до 281,3 млрд грн.

Порівняно з серпнем 2025 року обсяг гривневих кредитів юридичним особам зріс на 33,0%, валютних у гривневому еквіваленті – на 31,4%.

Кредитний портфель фізичних осіб у річному вимірі збільшився на 38,1%.

На депозитному ринку кошти бізнесу в серпні скоротилися на 0,6%, або на 10,4 млрд грн, – до 1 трлн 695,2 млрд грн, тоді як кошти населення зросли на 0,5%, або на 7,2 млрд грн, – до 1 трлн 536,0 млрд грн.

У річному вимірі депозити юридичних осіб збільшилися на 16,2%, а кошти населення в банках – на 17,2%.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#1