Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $108,4 за барель

Зростання цін на нафту посилилося ввечері у вівторок.

Листопадові ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними станом на 18:28 кч, подорожчали на $2,74 (2,59%), до $108,42 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою в жовтні на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час подорожчали на $3,35 (3,3%) – до $104,74 за барель.

Учасники ринку намагаються оцінити масштаб можливих скорочень поставок із Саудівської Аравії внаслідок призупинення роботи нафтопроводу "Схід-Захід", який зазнав атаки дронів. Він використовувався для доставки нафти до порту Янбу на Червоному морі.

Справжні масштаби збитків поки що не підтверджені, а наслідки цієї атаки для ринку залежатимуть від того, скільки нафти можна буде видобути зі сховищ у Янбу, йдеться в аналітичній записці ANZ. Раніше ЗМІ повідомляли, що Саудівська Аравія може вичерпати запаси, доступні для експорту, протягом кількох днів.

Агентство Reuters із посиланням на джерела повідомляє, що навантаження нафти на танкери в порту Янбу призупинено. Також вони зазначають, що Саудівська Аравія попередила європейських клієнтів про скасування низки поставок, запланованих на кінець вересня.

"Нові атаки хуситів на Саудівську Аравію могли вплинути на очікування інвесторів щодо серйозності та тривалості конфлікту", – зазначив Хамад Хуссейн із Capital Economics.

На його думку, якщо світовий попит на паливо не знизиться або якщо поставки нафти через Ормузьку протоку не відновляться, перерва в роботі трубопроводу "Схід-Захід" на кілька тижнів може підштовхнути ціну Brent до $130 за барель.