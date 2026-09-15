Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $108,4 за барель

2 хв читати
Додати як джерело
Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $108,4 за барель

Зростання цін на нафту посилилося ввечері у вівторок.

Листопадові ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними станом на 18:28 кч, подорожчали на $2,74 (2,59%), до $108,42 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою в жовтні на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час подорожчали на $3,35 (3,3%) – до $104,74 за барель.

Учасники ринку намагаються оцінити масштаб можливих скорочень поставок із Саудівської Аравії внаслідок призупинення роботи нафтопроводу "Схід-Захід", який зазнав атаки дронів. Він використовувався для доставки нафти до порту Янбу на Червоному морі.

Справжні масштаби збитків поки що не підтверджені, а наслідки цієї атаки для ринку залежатимуть від того, скільки нафти можна буде видобути зі сховищ у Янбу, йдеться в аналітичній записці ANZ. Раніше ЗМІ повідомляли, що Саудівська Аравія може вичерпати запаси, доступні для експорту, протягом кількох днів.

Агентство Reuters із посиланням на джерела повідомляє, що навантаження нафти на танкери в порту Янбу призупинено. Також вони зазначають, що Саудівська Аравія попередила європейських клієнтів про скасування низки поставок, запланованих на кінець вересня.

"Нові атаки хуситів на Саудівську Аравію могли вплинути на очікування інвесторів щодо серйозності та тривалості конфлікту", – зазначив Хамад Хуссейн із Capital Economics.

На його думку, якщо світовий попит на паливо не знизиться або якщо поставки нафти через Ормузьку протоку не відновляться, перерва в роботі трубопроводу "Схід-Захід" на кілька тижнів може підштовхнути ціну Brent до $130 за барель.

#нафта #світ #вечір #ціна
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: Через російські атаки бізнес може недодати до бюджету близько 70 млрд грн податкових надходжень

Корецький: Через російські атаки бізнес може недодати до бюджету близько 70 млрд грн податкових надходжень

Близько 70 млрд грн податкових надходжень можуть не надійти до державного бюджету через російські атаки на український бізнес, оцінює прем'єр-міністр…

Читати
Мінекономіки на запит бізнесу готує програму страхування від обстрілів за рахунок підвищення ПДВ на 1 в.п. та партнерів

Мінекономіки на запит бізнесу готує програму страхування від обстрілів за рахунок підвищення ПДВ на 1 в.п. та партнерів

Міністерство економіки та довкілля після кількох зустрічей із бізнесом, постраждалим від російських обстрілів, пропонує програму компенсації втрати а…

Читати