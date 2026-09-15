Ми на розвилці: або запускаємо страховий фонд, або залишимося там, де є – міністр економіки

Міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко запевняє бізнес в оптимальності запропонованої моделі страхового фонду компенсації перших втрат (first loss) від обстрілів за рахунок підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) на 1 відсотковий пункт (в.п.) та залучення за рахунок цього державного внеску зовнішнього фінансування у цей фонд.

"У нас, напевно, така розвилка: або ми все ж таки зможемо запустити нарешті механізми військового страхування, які запрацюють… Або ми залишимося, де ми є: будемо проводити дискусії між бізнесом і урядом, бізнес буде потребувати підтримки, ми будемо дуже обмежені в тому, що ми можемо реально надати", – сказав він на організованій Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА) події Global Outlook у Києві у вівторок.

Кравченко нагадав, що тему масштабної програми військового страхування почали обговорювати ще на першій Ukraine Recovery Conference в Лугано у липні 2022 року, тоді як зараз вже 2026 рік, а масштабних механізмів страхування немає.

"І можливість цього (запуску фонду) все ще дуже низька. Дискусії будуть дуже складні щодо наповнення цього фонду", – зазначив міністр.

Він зауважив, що в Мінекономіки напрацьовувало дуже багато різних моделей.

"Я щиро вірю, що це найоптимальніша з тих, які мені спадають на думку… Я, якщо чесно, багато інших опцій не бачу", – наголосив Кравченко.

Міністр уточнив журналістам, що модель формування державного внеску за рахунок імпортного збору, яку також розглядали, програє, бо призведе до більшої інфляції.

За його словами, підвищення ставки ПДВ забезпечить необхідний обсяг фінансування, щоб фонд міг запрацювати, а також зручний з точки зору адміністрування та швидкості поповнення. "Тому у нас тут, напевно, така розвилка", – пояснив він.

Глава Мінекономіки також підкреслив, що вже досягнуто серйозного прогресу в розмовах із донорами, але вони також дивляться, який капітал Україна готова вкласти в цей фонд.

Кравченко додав, що розраховує, що у разі запуску фонду це покращить інвестиційну привабливість країни, збільшить можливості підприємств залучати страхові компанії для додаткового покриття.

"Це суттєво спрощує доступ приватним комерційним страховим компаніям страхувати надлишковий ризик по набагато тепер меншим ставкам, ніж те, що якщо вони страхували б ці активи умовно з нуля", – вважає міністр.

Він також сподівається, що у разі запуску фонду з'явиться статистика ринку та буде створено диверсифікований великий портфель, що з часом суттєво здешевить та відкриє міжнародний перестраховий ринок, який зараз фактично закритий для України.

Як повідомлялося із посиланням на прем'єр-міністра Сергій Корецького та міністра Кравченка, попередньо йдеться про формування державного внеску у цей спецфонд компенсацій від обстрілів у розмірі біля $1 млрд за рахунок підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 21%, ліміт компенсації у $10 млн та ставку, яку платитимуть учасники програми, у 2% від суми покриття. Передбачається, що міжнародні партнери довнесуть у фонд ще $1-2 млрд, і він зможе запрацювати вже з початку 2027 року через державне "Експортне-кредитне агентство" (ЕКА), але фонд не покриватиме товари. Йдеться про компенсацію перших збитків (first loss), що збільшує можливості для підприємств залучати комерційне страхування.

Вибір на користь підвищення ПДВ як одного із джерел фінансування цього спецфонду у Мінекономіки пояснюють бажанням охопити всі галузі, мінімізувати інфляційний ефект та сприяти детінізації (учасниками програми можуть бути тільки платники ПДВ), тоді як альтернативні джерела, як-от, наприклад, додаткове імпортне мито, програють за цими параметрами. За попередніми оцінками, підняття ставки ПДВ на 1 в.п. може призвести до збільшення інфляції на 0,8 в.п.

Перший заступник профільного парламентського комітету Ярослав Железняк сказав журналістам в кулуарах щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES 2026), що одним із компромісів може стати підвищення ставки ПДВ лише на один рік.

Водночас, згідно з опитуванням агентства "Інтерфакс-Україна", ця ідея поки що не знайшла остаточної підтримки провідних українських бізнес-асоціацій, деякі члени яких побоюються, що гроші від підвищення ПДВ не дійдуть до компенсацій, а відіграти це підвищення потім буде важко, та й саме по собі воно створить поганий прецедент підвищення податків.

Під час обговорення на події ЄБА позиції також розійшлися, але заклики до уряду звернути увагу до "сірого" та "чорного" ринку як найкращого джерела наповнення цього фонду знайшли загальну підтримку.