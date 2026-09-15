Київ розглядає можливість надати постраждалому бізнесу пільги на оренду землі та податок на нерухомість – Кличко

Київрада опрацьовуватиме можливі варіанти допомоги постраждалому бізнесу, зокрема пільги на оренду землі під пошкодженими об'єктами та на податок на нерухомість, повідомив мер міста Віталій Кличко за підсумками зустрічі з бізнесом.

"Зустрівся з власниками, представниками великого бізнесу, який працює в Києві та Україні. Обговорили питання, які хвилюють бізнес, який потерпає сьогодні в умовах практично безперервних атак ворога. Підприємці несуть великі збитки, але продовжують працювати, забезпечувати логістику, сервіси, виробляти товари та ліки, будувати об'єкти, забезпечувати робочі місця, платити податки. Місто вдячне їм за це і готове всіляко допомагати і робити те, що може для сприяння роботі бізнесу", – написав він у Телеграм-каналі.

Зокрема, за його словами, підприємці порушували питання про пільги на оренду землі під пошкодженими чи знищеними ворогом об'єктами та на податок на нерухомість.

"Щодо цього домовилися разом опрацювати можливі варіанти згідно із законодавством", – наголосив мер.

Він також окремо звернувся до підприємців щодо мобільних укриттів у місті, і, за його словами, бізнес готовий долучатися до їх встановлення.

Мер подякував бізнесу за конструктив та спільні зусилля задля забезпечення життєдіяльності столиці.

"Зокрема, всіх хвилює, як столиця пройде майбутню зиму. Розповів, як Київ готується. А також обговорили заходи, які втілює в своїй роботі бізнес. Це і встановлення альтернативних джерел живлення, облаштування пунктів обігріву (зокрема торговельними мережами), підтримка гуманітарного штабу Києва", – написав Кличко.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7511