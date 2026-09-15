Кабмін обрав для проєкту держбюджету-2027 песимістичний сценарій зростання ВВП на 1,3%

Проєкт державного бюджету України на 2027 рік, який уряд планує затвердити ввечері у вівторок, побудовано на прогнозі зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) на 1,3%, що відповідає песимістичному сценарію затвердженого на початку червня трирічного макропрогнозу.

Згідно із проєктом, з яким ознайомилося агентство "Інтерфакс-Україна", мінімальну заробітну плату пропонується підняти з 1 січня 2027 року на 10,4%, або на 899 грн – до 9546 грн.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів постановою від 4 червня схвалив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2027-2029 рр. з двома сценаріями. За оптимістичного, який передбачає завершення війни до 2027 року, зростання ВВП наступного року становитиме 4,5% за інфляції 8,9%, тоді як за менш оптимістичного – 1,3% за інфляції 8%.

У наступні два роки різниця між сценаріями вже не настільки велика: так, у 2028 році перший сценарій передбачає збільшення ВВП на 5,3% за інфляції 6,9%, тоді як другий – на 4,1% за інфляції 8,2%.