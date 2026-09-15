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Економіка

Бізнес-асоціації закликають Раду підтримати скасування ПДВ-пільги на посилки до EUR150

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Українська рада бізнесу (УБР) закликає народних депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкти №16051-1 та №15460 і скасувати пільги на податок на додану вартість (ПДВ) для посилок вартістю понад EUR150.

"Невідкладне прийняття запропонованих законопроєктами змін є не лише технічним або податковим питанням – це питання забезпечення рівних умов ведення бізнесу, економічної справедливості, можливості подальшого розвитку українського бізнесу та фінансування оборони України через податкові надходження до державного бюджету", – йдеться у заяві УБР на її сайті.

Згідно з повідомленням, чинна пільга ставить український бізнес у антиконкурентне становище. Крім того, організатори "сірих схем" уникають сплати ПДВ через дроблення товарних партій на дрібні відправлення. Продавці іноземних товарів теж не несуть відповідальності за якість товарів й водночас мають цінову перевагу за рахунок несплати ПДВ.

За підрахунками УРБ, вказана пільга призводить до прямих втрат бюджету в розмірі 18,6 млрд грн на рік, а за прогнозом на 2026 рік сума недотриманих надходжень до держбюджету становитиме 27 млрд грн.

"Понад 56% міжнародних відправлень у 2025 році не оподатковувалися – це 92,9 млрд грн товарів поза фіскальним обліком. Вартість таких товарів, що надійшла за перше півріччя 2026 року, перевищила аналогічні обсяги у 2025 році і становить 48,2 млрд грн", – пояснюють в об'єднанні.

УРБ підкреслила, що скасування пільги відповідатиме європейському курсу країни, адже в ЄС відповідну норму було скасовано ще в 2021 році.

Українська рада бізнесу об'єднує 132 бізнес-асоціації.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому законопроєкти №15460 та № 16051-1 про внесення змін до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування податку на додану вартість (ПДВ) операцій електронної торгівлі.

Джерело: https://urb.org.ua/biznes-asocziaczi%D1%97-zaklikayut-deputativ-skasuvati-pdv-pilgu-na-posilkovij-import-i-zaprovaditi-%D1%94vropejsku-model-opodatkuvannya-distanczijnih-prodazhiv/

#посилки #пільги #пдв #законопроєкт #бізнес
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