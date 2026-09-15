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Економіка

"Укрзалізниця" впроваджує шестизонову систему тарифів у приміському сполученні

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"Укрзалізниця" впроваджує шестизонову систему тарифів у приміському сполученні

АТ "Укрзалізниця" повідомило про запровадження шестизонової системи тарифів у приміському сполученні, в межах якої нова вартість діятиме від сьогодні, 15 вересня, у Київській, Чернігівській та Житомирській областях, а з 22 вересня – в Одеській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Згідно з повідомленням "Укрзалізниці" в Телеграм-каналі у вівторок, передбачається, що кожна зона охоплюватиме певну відстань і передбачає фіксовану вартість проїзду незалежно від того, скільки кілометрів у її межах проїхав пасажир.

"Наразі ситуація з перевезеннями пасажирів у приміському сполученні є надскладною. Низка адміністрацій хронічно не сплачує за перевезення пільговиків",- пояснюють в "УЗ".

Серед інших причин компанія називає подорожчання електроенергії, пального та інших ресурсів, що збільшує собівартість перевезень.

"Ці зміни дадуть змогу частково скоротити збитки від приміських перевезень без суттєвого підвищення вартості проїзду", – додала "Укрзалізниця".

У межах нових змін тарифна сітка становитиме: до 50 км – 30 грн, 51-90 км – 55 грн, 91-130 км – 75 грн, 131-170 км – 95 грн, 171-250 км – 115 грн та понад 250 км – 150 грн.

"УЗ" наголосила, що згодом нова шестизонова система працюватиме і в інших регіонах України.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/8493

#укрзалізниця #зони #тариф
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