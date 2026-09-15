Uklon розширив свою географію ще чотирма містами України

Онлайн-сервіс таксі Uklon працює тепер ще у Дрогобичі, Мукачеві, Олександрії та Умані, розширивши географію своє присутності до 31 міста в Україні, включно з наданням послуг замовлення авто на території туристичного комплексу "Буковель".

"Місто додається у нашу карту тоді, коли в ньому одночасно накопичується достатньо потенційних користувачів наших послуг і водіїв-партнерів, щоб сервіс працював із прогнозованою якістю. Тому ми бачимо потенціал і потребу в нашому сервісі в Дрогобичі, Мукачеві, Олександрії та Умані", – цитуються у релізі слова Chief Ride-hailing Officer Uklon Олени Орлової.

Передбачається, що користувачам у Дрогобичі, Олександрії та Умані буде доступно сім класів сервісу, зокрема "Швидкий пошук", "Базовий", "Стандарт", "Комфорт", "Універсал", "Мікроавтобус" і "Драйвер", а в Мукачеві додається ще клас "Бізнес".

В Uklon уточнюють, що в нових містах замовлення авто працюватиме за тими ж стандартами, що в інших, де присутня компанія. Зокрема, вартість поїздки райдер бачить до підтвердження замовлення, а водіїв-партнерів перевіряють за єдиними правилами.

Зазначається, що для користувачів доступні застосунок компанії, де можна зазначити місце посадки й місце призначення, обрати спосіб оплати та підтвердити замовлення.

Своєю чергою для водіїв-партнерів доступна можливість самостійно зареєструватися та підключитися до платформи через застосунок Uklon Driver, йдеться у повідомленні компанії.

Uklon, дані якого було консолідовано у звітність "Київстару" у квітні 2025 року, в другому кварталі 2026 року отримав 1,448 млрд грн виторгу, або $32,8 млн у доларовому еквіваленті. Його ЕВІТА становила 554 млн грн, або $12,5 млн. Кількість цифрових щомісячних активних користувачів компанії за другий квартал цього збільшилася на 8,2% – до 5,2 млн.

Серед сервісів Uklon, які доступні користувачам: райдхейлінг, доставка Uklon Delivery, рекламна платформа Uklon Ads, а також маркетплейс Uklon Store і сервіс купівлі автобусних квитків Uklon Travel.

На початку серпня повідомлялося, що Uklon розпочав підключення водіїв до свого сервісу у п'яти нових містах Узбекистану, серед яких Фергана, Маргілан, Коканд, Наманган та Андижан, розширюючи таким чином присутність за межі Ташкента.

Мобільний оператор "Київстар", дочірня компанія Kyivstar Group Ltd., що входить до групи VEON, придбав Uklon у квітні 2025 року. Генеральним директором онлайн-сервісу таксі станом на зараз є Сергій Гришков.