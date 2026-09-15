ЄБРР затвердив два проєкти для ПроКредит Банку на суму до EUR330 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 9 вересня затвердив два проєкти для ПроКредит Банку (Київ) загальним обсягом до EUR330 млн, йдеться на сайті міжнародної фінустанови.

Перший проєкт передбачає незабезпечений кредит у гривні в еквіваленті до EUR30 млн трьома рівними траншами по EUR10 млн, другий і третій з яких є незарезервованими. Кошти ПроКредит Банк спрямує на кредитування приватного малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні.

Фінансування надаватиметься в межах програми ЄБРР "Забезпечення стійкості та джерел засобів для існування" (RLF) та програми "Конкурентоспроможність та інклюзія МСП у країнах Східного партнерства" (FIF – EaP SMECI).

До EUR7,5 млн цього кредиту передбачено для довгострокових інвестицій МСБ у модернізацію технологій та обладнання відповідно до стандартів Європейського Союзу (ЄС), при цьому не менше 70% цього субліміту має припадати на сталі та "зелені" технології. Позичальники, які відповідатимуть умовам програми, зможуть також отримати технічну допомогу коштом ЄС та грантову підтримку після завершення інвестиційних проєктів.

Другий проєкт передбачає нефінансований інструмент розподілу ризиків, який частково покриватиме кредитний ризик за новими позиками ПроКредит Банку загальним обсягом до EUR300 млн. Фінансування ЄБРР за цим проєктом становитиме EUR90 млн. Інструмент передбачено чотирма траншами, з яких три наступні є незарезервованими.

Із загального портфеля EUR240 млн припадатиме на програму "Забезпечення стійкості та джерел засобів для існування" (RLF) і спрямовуватиметься на фінансування оборотного капіталу та інвестицій приватних компаній у критично важливих галузях, зокрема сільському господарстві, харчовій промисловості, роздрібній торгівлі та логістиці.

Ще EUR60 млн передбачено в межах кредитної лінії EU4Business-ЄБРР для довгострокових інвестицій мікро-, малого та середнього бізнесу в модернізацію технологій та обладнання до стандартів ЄС, при цьому щонайменше 70% цього субліміту має бути спрямовано на сталі та "зелені" технології. За цим напрямом позичальники також зможуть отримати технічну допомогу та грантові стимули коштом ЄС.

Пріоритетну підтримку передбачено для підприємств, чиї активи постраждали внаслідок війни, ветеранського бізнесу, компаній, які сприяють реінтеграції внутрішньо переміщених осіб і людей з інвалідністю, а також для підприємств під керівництвом жінок і молоді.

ПроКредит Банк входить до банківської групи ProCredit Holding AG, яка володіє 100% його акцій.

Згідно з даними Нацбанку, на 1 серпня 2026 року за загальними активами він посідав 16-е місце (56,28 млрд грн) серед 59 банків України, а його кредитний портфель за сім місяців року збільшився на 20,6% – до 33,94 млрд грн.

Джерело: https://www.ebrd.com/