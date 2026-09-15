РФ знищила на Сумщині об'єкт генерації потужністю 36,6 МВт

Внаслідок атак РФ у Сумській області знищено об'єкт генерації потужністю 36,6 МВт, що становить четверту частину загальної генеруючої потужності регіону, повідомила Асоціація суб'єктів розподільної та маневрової генерації (АСРМГ) у Facebook.

"Два дні тому ми повідомляли про влучання в об'єкт генерації одного з учасників АСРМГ у Сумській області. На сьогодні – ще 3 влучання. Об'єкт потужністю 36,6 МВт знищено, генерації на ньому немає", – написала асоціація ввечері 14 вересня.

За інформацією АСРМГ, загальна потужність генерації в Сумській області становить близько 145 МВт, тому одна атака забрала приблизно чверть цього обсягу.

В асоціації нагадали, що розподілена генерація розвивалася в Україні як відповідь на вразливість великих енергоблоків: менші об'єкти складніше вразити, а втрата одного з них не зупиняє постачання в масштабах регіону.

"Сумщина показує межу цієї логіки. Коли сумарна потужність області невелика, кожен окремий об'єкт стає системно значущим, а його втрата одразу відчутна в балансі", – зазначили в АСРМГ.

Як пояснили в асоціації, для прифронтових областей будівництво нових потужностей і відновлення зруйнованих відбуваються одночасно, а ресурс на це один. Значна частина мегават, які бізнес вводить у таких регіонах, іде на заміщення знищеного. У галузевій статистиці ці проєкти обліковуються як приріст потужності, хоча фактичний баланс регіону залишається на попередньому рівні і вказану особливість варто враховувати при плануванні опалювального сезону.

За кожним таким проєктом стоїть обладнання з тривалим строком постачання, залучене фінансування та місяці роботи проєктних команд. Після удару цикл починається спочатку, а в прифронтовій зоні він довший через безпекові обмеження, йдеться у повідомленні.

"АСРМГ наголошує, що планові показники введення розподіленої генерації для прифронтових областей мають враховувати втрати від обстрілів. Без цього плани й реальний баланс потужностей розходитимуться після кожної атаки", – підкреслила асоціація.

Вона додала, що окремого рішення потребують питання фізичного захисту об'єктів генерації та доступності страхування воєнних ризиків для інвесторів, які працюють у цих регіонах.

Нові потужності мають з'являтися щонайменше з тією швидкістю, з якою РФ знищує наявні, констатували в АСРМГ.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/192Hbbonfh/