Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Готовність теплопостачання Херсона до опалювального сезону – 85,5% – МВА

1 хв читати
Додати як джерело
Готовність теплопостачання Херсона до опалювального сезону – 85,5% – МВА

Загальна готовність об'єктів централізованого теплопостачання Херсона до опалювального сезону становить 85,5%, підготовлено понад 173 км теплових мереж, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

За його словами, для Херсона наступна зима може бути найскладнішою за весь період повномасштабного вторгнення, оскільки Росія системно завдає ударів по теплогенеруючих об'єктах та енергетичній інфраструктурі.

"Попри це, ми не зупиняємо підготовку до зими. Навпаки – шукаємо рішення, які дозволять забезпечити Херсон теплом навіть за умов пошкодження основних джерел теплогенерації", – наголосив Шанько в телеграм-каналі у вівторок.

Окремо в громаді працюють над резервними варіантами теплопостачання та посиленням автономності системи. За словами Шанька, важливо бути готовими не лише до планового опалювального сезону, а й до можливих нових ударів по інфраструктурі.

"Ситуація надзвичайно складна. Але ми робимо все можливе, щоб Херсон увійшов у зиму максимально підготовленим. Не обіцяємо того, чого не можемо гарантувати в умовах війни. Але працюємо щодня, щоб у домівках херсонців було тепло", – зазначив він.

Джерело: https://t.me/yaroslavshanko/6791

#херсон #опалювальний_сезон #енергетика
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: Через російські атаки бізнес може недодати до бюджету близько 70 млрд грн податкових надходжень

Корецький: Через російські атаки бізнес може недодати до бюджету близько 70 млрд грн податкових надходжень

Близько 70 млрд грн податкових надходжень можуть не надійти до державного бюджету через російські атаки на український бізнес, оцінює прем'єр-міністр…

Читати
Мінекономіки на запит бізнесу готує програму страхування від обстрілів за рахунок підвищення ПДВ на 1 в.п. та партнерів

Мінекономіки на запит бізнесу готує програму страхування від обстрілів за рахунок підвищення ПДВ на 1 в.п. та партнерів

Міністерство економіки та довкілля після кількох зустрічей із бізнесом, постраждалим від російських обстрілів, пропонує програму компенсації втрати а…

Читати