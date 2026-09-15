Готовність теплопостачання Херсона до опалювального сезону – 85,5% – МВА

Загальна готовність об'єктів централізованого теплопостачання Херсона до опалювального сезону становить 85,5%, підготовлено понад 173 км теплових мереж, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

За його словами, для Херсона наступна зима може бути найскладнішою за весь період повномасштабного вторгнення, оскільки Росія системно завдає ударів по теплогенеруючих об'єктах та енергетичній інфраструктурі.

"Попри це, ми не зупиняємо підготовку до зими. Навпаки – шукаємо рішення, які дозволять забезпечити Херсон теплом навіть за умов пошкодження основних джерел теплогенерації", – наголосив Шанько в телеграм-каналі у вівторок.

Окремо в громаді працюють над резервними варіантами теплопостачання та посиленням автономності системи. За словами Шанька, важливо бути готовими не лише до планового опалювального сезону, а й до можливих нових ударів по інфраструктурі.

"Ситуація надзвичайно складна. Але ми робимо все можливе, щоб Херсон увійшов у зиму максимально підготовленим. Не обіцяємо того, чого не можемо гарантувати в умовах війни. Але працюємо щодня, щоб у домівках херсонців було тепло", – зазначив він.

Джерело: https://t.me/yaroslavshanko/6791