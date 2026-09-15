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Економіка

Акредитовані для експорту до ЄС потужності виробляють 83% м'яса птиці та 75% харчових яєць – "Союз птахівників"

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Акредитовані для експорту до ЄС потужності виробляють 83% м'яса птиці та 75% харчових яєць – "Союз птахівників"

Підприємства, акредитовані для експорту продукції до Європейського Союзу, виробляють 83% м'яса птиці та 75% харчових яєць в Україні, повідомив виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі європейську акредитацію мають 15 потужностей з виробництва та нарізки м'яса птиці, 29 потужностей з виробництва яєць та п'ять переробних заводів яєць. Лише з початку 2026 року до списку потужностей, дозволених для експорту до ЄС, додано 22 підприємства.

Водночас значна кількість невеликих виробників має складнощі з упровадженням європейських вимог, оскільки їхня частка у загальному виробництві є невеликою. З 2026 року ці вимоги стали обов'язковими також на національному рівні.

"Стандарти ЄС є еталоном для багатьох країн Азії, Африки, Близького Сходу та Америки. Продукція, яка відповідає нормам ЄС, автоматично отримує "зелене світло" на більшості світових ринків", – зазначив Карпенко.

На його думку, гармонізація українського законодавства з нормами ЄС та їх дотримання операторами ринку дасть змогу збільшити обсяги експорту продукції птахівництва не лише до країн ЄС, а й на інші глобальні ринки.


Повністю інтерв'ю з виконавчим директором Асоціації "Союз птахівників України" Сергієм Карпенком читайте на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" www.interfax.com.ua

#єс #карпенко #союз_птахівників_україни
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