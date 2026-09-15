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Економіка

Диверсифікація логістики підвищила орендні ставки на 20-30% - експерт

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Внаслідок російських ударів український бізнес втратив майже половину складського стоку, компанії диверсифікують свою логістику, на цьому фоні орендні ставки зростають на 20-30% порівняно з початком року, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" консультант з комерційної нерухомості Віталій Муханов.

За даними дослідження WINHUB, станом на початок вересня складська інфраструктура України скоротилася на 50% - з 4,2 млн кв.м на початок 2022 року ворогом знищено 2,1 млн кв.м (класи А/Б). Нове будівництво за 2022-26 роки (800 тис.кв.м) лише частково компенсувало втрати. Ще відчутніше ситуація у столичному регіоні, де за вісім місяців 2026 року втрачено більше складів, ніж за 2022-25 роки, в цілому втрачено 68% стоку (1,5 млн кв.м).

За спостереженнями Муханова, компанії наразі активно переглядають організацію своєї логістики: зменшують площу окремого складу, розподіляють товар між кількома локаціями та розглядають релокацію у відносно безпечніші регіони.

"Бізнес прагне уникати надмірної концентрації запасів у великих логістичних хабах. У запитах помітний акцент на площі 1,5–3 тис кв.м у невеликих складських об’єктах. Основна мета такого підходу полягає у зменшенні ризику одночасної втрати значної частини товару та зупинки операцій. Також спостерігаємо зацікавленість у форматі build-to-suit, тобто будівництві об’єктів під конкретні потреби кінцевого орендаря або покупця. Активно розглядаються обʼєкти у процесі будівництва", - розповів Муханов.

За його словами, зростання орендних ставок вже відчутне, за окремими лотами на 20-30%.

"Потенціал подальшого підвищення ще зберігається, особливо в сегменті компактних складів. Водночас динаміка залежить від конкретної локації, характеристик об’єкта та наявності альтернатив для орендаря, яких мало. Це впливає і на відносини з чинними орендарями. Власники активніше ініціюють перегляд орендної плати в бік підвищення, орієнтуючись на ставки, які готові платити нові клієнти. Якщо домовитися не вдається, частина власників готова змінювати орендаря після завершення договору або коли це дозволяють його умови", - наголосив він.

У результаті переговорна позиція власників об’єктів посилюється, а можливостей зберегти попередні комерційні умови в орендарів стає менше. За словами Муханова, найвигіднішим варіантом для бізнесу є заходити в перемовини у процесі девелопменту, тоді є можливість вийти на оптимальні ціни за умови довжини контракту. Також на майбутні ставки впливають умови страхування, які наразі системно переглядаються.

#ставки #оренда #логістика
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