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Економіка

Київська область має 282 МВт розподіленої газової генерації – Шмигаль

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Київська область має 282 МВт розподіленої газової генерації – Шмигаль
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

У Київській області встановлено 282 МВт розподіленої генерації на газі, повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Київщина – один із лідерів зі збільшення потужностей (мобільних установок газової генерації – ЕР). Станом на початок вересня в області встановлено 282 МВт розподіленої газової генерації. Маємо нарощувати темпи й надалі", – йдеться в повідомленні в Телеграм Шмигаля у вівторок за результатами робочої поїздки в область.

Шмигаль також зазначив, що разом з очільниками ОГТСУ, НАК "Нафтогаз України" та керівництвом ОВА оглянув один із ключових об'єктів газотранспортної системи в Київській області та його готовність до проходження зими. За його словами, було досягнуто хороших результатів у захисті цього об'єкта, але робота триває.

Як повідомлялося, 21 серпня Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді зазначив, що Україна до кінця року планує ввести в роботу 3 ГВт газової розподіленої генерації як у громадах, так і на державних підприємствах. За його словами, на той час було введено в експлуатацію і повністю в робочому стані 1,8 ГВт, ще 800 ГВт перебувало в роботі.

#київ #потужності #газогенерація #енергетика
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