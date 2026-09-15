Київська область має 282 МВт розподіленої газової генерації – Шмигаль

У Київській області встановлено 282 МВт розподіленої генерації на газі, повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Київщина – один із лідерів зі збільшення потужностей (мобільних установок газової генерації – ЕР). Станом на початок вересня в області встановлено 282 МВт розподіленої газової генерації. Маємо нарощувати темпи й надалі", – йдеться в повідомленні в Телеграм Шмигаля у вівторок за результатами робочої поїздки в область.

Шмигаль також зазначив, що разом з очільниками ОГТСУ, НАК "Нафтогаз України" та керівництвом ОВА оглянув один із ключових об'єктів газотранспортної системи в Київській області та його готовність до проходження зими. За його словами, було досягнуто хороших результатів у захисті цього об'єкта, але робота триває.

Як повідомлялося, 21 серпня Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді зазначив, що Україна до кінця року планує ввести в роботу 3 ГВт газової розподіленої генерації як у громадах, так і на державних підприємствах. За його словами, на той час було введено в експлуатацію і повністю в робочому стані 1,8 ГВт, ще 800 ГВт перебувало в роботі.