На початку війни було втрачено близько 20% промислового виробництва яєць – "Союз птахівників"

На початку повномасштабної війни Україна втратила близько 20% промислового виробництва яєць через втрату виробничих потужностей у областях, де велися або ведуться бойові дії, повідомив виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі підприємства галузі продовжують втрачати виробничі та інші активи внаслідок обстрілів і подальшої окупації територій, зокрема в Чернігівській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Водночас галузь змогла відновити виробничий потенціал завдяки релокації частини виробників, розширенню наявних потужностей та появі нових гравців на ринку.

Карпенко також зазначив, що пошкодження та знищення складських об'єктів вплинуло на постачання м'яса птиці та яєць до торговельних мереж. До війни логістика переважно передбачала доставку продукції до розподільчих центрів, звідки торговельні мережі доправляли її до роздрібних точок.

Після пошкодження або знищення складських об'єктів торговельні мережі пропонують перебудувати логістику та доставляти продукцію безпосередньо з виробничих потужностей до супермаркетів.

Водночас війна вплинула і на логістику експортних поставок. Значна частина продукції птахівництва експортувалася контейнерами з чорноморських портів України, а нині експортери змушені повертатися до логістичної моделі 2022 року. Зокрема, продукцію автомобільним транспортом доставляють до портів Румунії, Польщі та країн Балтії, звідки здійснюються подальші експортні відправлення до пунктів призначення.