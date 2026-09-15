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Економіка

Експорт яєць з України за 8 міс.-2026 зріс на 18,3%, у грошовому вимірі – на 37% – "Союз птахівників"

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Експорт яєць з України за 8 міс.-2026 зріс на 18,3%, у грошовому вимірі – на 37% – "Союз птахівників"

Україна за січень-серпень 2026 року експортувала 1,64 млрд штук яєць на загальну суму $164 млн, що на 18,3% більше за фізичними обсягами та на 37% у грошовому вимірі порівняно з аналогічним періодом 2025 року, повідомив виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Основними покупцями українських яєць протягом перших восьми місяців 2026 року були Іспанія – 25,4% експорту, Велика Британія – 13,2%, Польща – 8,7% та Чехія – 7,4%. Частка країн ЄС в експорті становила 75,9%.

Експорт яєчних продуктів за січень-серпень 2026 року становив 6,7 тис. тонн, що на 36% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Основними країнами-імпортерами були Латвія, Польща та Хорватія. Частка країн ЄС в експорті становила 76,4%.

За словами Карпенка, найбільш пріоритетними ринками для подальшого розвитку експорту є країни Азії, зокрема Китай, країни MENA (регіон Близького Сходу та Північної Африки) та ASEAN (В'єтнам, Малайзія, Філіппіни, Індонезія).

Крім того, важливим є відкриття ринків США, ПАР та Мексики, розвиток експорту до країн ЄС та Великої Британії, Саудівської Аравії та Іраку.

Як повідомлялося, за вісім місяців 2026 року Україна збільшила експорт м'яса птиці на 12,5% – до 330,2 тис. тонн, водночас валютна виручка від його експорту скоротилася на 2,6% – до $697,9 млн. Основними покупцями були Нідерланди, Велика Британія, Словаччина та ОАЕ.

#карпенко #яйця #експорт
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