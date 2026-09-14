Обсяги будівництва нового житла в Україні у II кварталі виросли на 6,1% – Держстат

Загальна площа житлових будинків, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), за підсумками квітня-червня 2026 року збільшилася на 6,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 1 млн 650,6 тис. кв. м, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у другому кварталі 2026 року загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків за нескоригованими даними зросла на 6,2% порівняно з другим кварталом 2025 року і становила 1 млн 600,5 тис. кв. м. Водночас за сезонно скоригованими даними показник виріс на 5,1%, до 1 млн 510,8 тис. кв. м.

При цьому дані щодо нового будівництва одноквартирних будинків та будинків для колективного проживання зазначені як конфіденційні.

Кількість заявлених на старті будівництва квартир у багатоквартирних будинках у другому кварталі збільшилася на 7,9% і становила 18 тис. Кількість квартир у нових одноквартирних будинках збільшилася на 3,8%, до 9,1 тис.

У цілому за шість місяців 2026 року обсяги нового будівництва багатоквартирних будинків зменшилися на 2,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 2 млн 798,7 тис. кв. м, кількість заявлених квартир зменшилася на 6%, до 31 тис.

Згідно з даними Держстату, у Києві у січні-червні 2026 року заявлено 437,9 тис. кв. м (проте заявлено лише про 1,4 тис. квартир) нового будівництва житла, що на 10,7% менше, ніж у січні-червні минулого року. У Київській області показник знизився на 0,3%, до 599,3 тис. кв. м (9,1 тис. квартир), в Івано-Франківській області – на 20,5%, до 248,4 тис. кв. м (5,8 тис. квартир).

У Львівській області загальна площа нового будівництва у першій половині 2026 року становила 501,5 тис. кв. м (7,2 тис. квартир), в Одеській – 328,7 тис. кв. м (1,1 тис. квартир), проте дані для порівняння рік до року відсутні або помічені статвідомством як конфіденційні.

Як повідомлялося, загальна площа нового будівництва житла в Україні у 2025 році виросла на 49,4% порівняно з 2024 роком – до 5,8 млн кв. м, тоді як 2024 року становила 3,9 млн кв. м, 2023-го – 4,2 млн кв. м, 2022-го – 6,6 млн кв. м, 2021-го – 12,7 млн кв. м.