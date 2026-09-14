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Економіка

Корецький: ситуація з держфінансами близька до критичної, Україна ризикує втратити частину міжнародного фінансування

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Корецький: ситуація з держфінансами близька до критичної, Україна ризикує втратити частину міжнародного фінансування
Фото: https://t.me/Koretskyi_official

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький в черговий раз закликав усіх народних депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги.

"Ситуація з державними фінансами близька до критичної… Після декількох попередніх нарад із парламентарями Уряд офіційно направить усім народним депутатам і профільним комітетам графік із чіткими дедлайнами щодо кожного необхідного голосування. У разі порушення цих строків Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд передбаченого міжнародного фінансування", – написав Корецький в Телеграм у понеділок ввечері.

Він наголосив, що це критично необхідний ресурс для збалансування державного бюджету, фінансування соціальних видатків і, найголовніше, потреб Сил оборони.

При цьому очільник уряду наголосив, що є також частина, за яку відповідальний Кабінет міністрів, і він гарантує повне виконання своєї частини зобов'язань —42 рішення. "Попередньо ми заявляли про намір завершити цю роботу до 1 листопада. Але, враховуючи складність ситуації, прискорюємо роботу і плануємо завершити все до 15 жовтня", – заявив Корецький.

Він повідомив, що під час зустрічі з послами держав G7 та держав-членів Європейського Союзу разом із головою Верховної Ради, міністрами, депутатами та головами комітетів в понеділок сторони обговорили необхідність синхронної роботи для забезпечення міжнародної фінансової підтримки.

"Урядовці готові опрацювати з депутатами кожен законопроєкт, кожне формулювання та кожну норму, щоб забезпечити необхідну підтримку та якнайшвидше ухвалення рішень. Дякую Голові Верховної Ради за цю дискусію та усвідомлення ситуації, а дипломатам – за залученість і бажання допомогти. Уряд зі свого боку виконає всі необхідні рішення. Очікуємо такої ж відповідальної роботи від депутатів усіх фракцій і груп", – резюмував Корецький.

 

#парламент #бюджет #премєр
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