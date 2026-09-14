USDA збільшило прогноз експорту соняшникової олії з України у 2026/27 МР до 5 млн тонн

Експорт соняшникової олії з України у 2026/27 маркетинговому році (МР, вересень-26 – серпень-27) може зрости до 5 млн тонн проти 4,036 млн тонн у попередньому сезоні, прогнозує Міністерство сільського господарства США (USDA).

За його оцінкою, виробництво насіння соняшнику в Україні у 2026/27 МР повернеться на рівень 2024/25 МР – 13 млн тонн після падіння до 10,7 млн тонн у попередньому сезоні.

Виробництво соняшникової олії, як очікується, зросте цього МР до 5,418 млн тонн проти 4,515 млн тонн попереднього МР.

Експорт соняшникового шроту з України, як вважають у USDA, може зрости до 3,3 млн тон із 2,861 млн тонн у 2025/26 МР.

Водночас Росія у 2026/27 МР, за оцінками Мінсільгоспу США, знову може випередити Україну за обсягом експорту соняшникової олії та поставити на світові ринки 5,1 млн тонн порівняно із 4,2 млн тонн у попередньому МР.

У світовому масштабі USDA прогнозує зростання експорту соняшникової олії та насіння в перерахунку на олійний еквівалент у 2026/27 МР на 15% завдяки збільшенню врожаю та експорту з України і Росії.

Мінсільгосп США також збільшив прогноз експорту олійних культур з України цього МР на 0,1 млн тонн – до 4,95 млн тонн порівняно із 4,12 млн тонн у 2025/26 МР, що все одно суттєво менше 7,39 млн тонн у 2024/25 МР.

Щодо переробку олійних на ОЕЗ України, то USDA зберіг її оцінку на цей МР на рівні 16,9 млн тонн порівняно із 14,8 млн тонн минулого МР та 15,7 млн тонн – позаминулого.