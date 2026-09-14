Ціни на нафту сповільнили зростання, Brent – $107,3 за барель

Зростання цін на нафту ввечері в понеділок уповільнилося, інвестори продовжують оцінювати новини про призупинення роботи важливого нафтопроводу в Саудівській Аравії та вивчають прогнози аналітиків.

Листопадові ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 18:42 кч, подорожчають на $2,65 (2,53%), до $107,26 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у жовтні на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час зростають у ціні на $2,59 (2,59%) – до $102,64 за барель.

Робота нафтопроводу "Схід-Захід" у Саудівській Аравії призупинена після масових атак із застосуванням дронів, повідомило міністерство енергетики. Потужність об'єкта оцінюється в 7 млн барелів на добу. Після перекриття Ормузької протоки Саудівська Аравія перенаправила основний експорт нафти зі сходу на захід цим нафтопроводом, який веде до порту Янбу на Червоному морі.

Якщо рух суден у протоці залишиться обмеженим, нафта наступного року може подорожчати до $120 за барель, прогнозує S&P Global Energy. Базовий сценарій компанії передбачає середні котирування у 2027 році на рівні трохи нижче $100 за барель, а сценарій швидкого відновлення судноплавства – нижче $60 за барель.

Наприкінці цього – на початку наступного року Brent з поставкою на цей період коштуватиме близько $110 за барель, очікує Wood Mackenzie. Після цього, у разі повного відкриття Ормузу в січні 2027 року, котирування впадуть до рівня близько $60 за барель до початку 2028 року.