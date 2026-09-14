"Укрборг" за рік досяг врегулювання проблемних споживчих кредитів 5 тис. фізосіб, отриманих раніше у ПриватБанку

Фінансова компанія "Капіталресурс", яка минулого року придбала портфель проблемної заборгованості фізичних осіб, сформований ПриватБанком, залучила до роботи з ним ТОВ "Укрборг", яке менше ніж за рік спромоглося досягти врегулювання заборгованості із понад 5 тисяч клієнтів.

"Майже за рік понад 5 тисяч клієнтів завершили врегулювання своєї заборгованості. Йдеться про споживчі кредити, частина з яких роками залишалася непогашеною", – йдеться у пресрелізі "Укрборгу" на його сайті.

Компанія уточнила, що було застосовано різні підходи до боржників із урахуванням їх ситуацій та фінансових можливостей.

"Хтось мав можливість сплатити погоджену суму одразу, для когось було погоджено розтермінування. У результаті понад 5 тисяч людей виконали погоджені умови та закрили свої зобов'язання перед кредитором", – зазначається у релізі.

Наголошується, що для початку врегулювання не обов'язково мати всю суму одразу, але варто з'ясувати актуальний розмір заборгованості, хто є поточним кредитором та які умови врегулювання доступні саме у конкретній ситуації, чи можливо розтермінування. Після завершення врегулювання інформація про виконання зобов'язання актуалізується у кредитній історії, що враховується банками та іншими фінансовими установами під час ухвалення рішень щодо надання кредитів та інших фінансових послуг.

Як повідомлялося, 14 серпня 2025 року ПриватБанк на торгах у системі OpenMarket CETAM на редукціоні продав проблемний портфель з 658,095 тис. бланкових споживчих кредитів понад 650 тис. клієнтів: стартова ціна дорівнювала загальній заборгованості за основним боргом та процентами за цим портфелем станом на 10 червня минулого року – 5 млрд 203,96 млн грн, під час торгів вона спочатку опустилася до граничного рівня у 62,45 млн грн, але потім зросла до 93,38 млн грн.

Створене у 2007 році ТОВ "Укрборг", згідно з інформацією на сайті, – одна з провідних компаній України у сфері управління проблемною заборгованістю та фінансового сервісу. Власниками товариства на паритетних засадах є Сергій Слюсаренко та Олексій Дідковський.