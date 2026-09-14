Вимоги до енергоефективності будівель та техніки приведено у відповідність до правил ЄС

Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених повідомило про виконання ще одного індикатору Плану України в межах Ukraine Facility, вітчизняні вимоги до енергоефективності будівель та техніки приведені у відповідність до правил ЄС.

Індикатор 10.16 (на 60 млн євро) виконали повністю і в передбачений Планом України строк.

Оновлено правила екодизайну та енергетичного маркування техніки, також затверджено вимоги до будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії.

"За цими технічними рішеннями - цілком практичний результат: будівлі та техніка мають споживати менше енергії, а українські вимоги поступово стають частиною спільних європейських правил", - підкреслив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін.