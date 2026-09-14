Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

"Метінвест" у I півріччі наростив збиток у 3,5 раза, EBITDA знизилось на 8,3%

3 хв читати
Додати як джерело
"Метінвест" у I півріччі наростив збиток у 3,5 раза, EBITDA знизилось на 8,3%

Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія гірничо-металургійної групи "Метінвест", завершила січень-червень поточного року з чистим збитком $202 млн, тоді як у аналогічному періоді минулого року був чистий збиток $58 млн.

Згідно з пресрелізом Metinvest B.V. за I півріччя поточного року у понеділок, виручка за означений період зросла на 3%, до $3,657 млрд з $3,555 млрд.

Компанія за звітний період знизила операційний прибуток на 64%, до $73 млн.

У першому півріччі 2026 року скоригований показник EBITDA знизився на 8,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до $311 млн з $339 млн. При цьому EBITDA сегмента гірничодобувної промисловості знизився на 30%, до $119 млн зі $169 млн, тоді як EBITDA сегмента металургії зріс на 17%, до $249 млн із $213 млн.

Фінансові показники відображають результати діяльності групи до зупинки портів і відповідної зупинки Південного ГЗК, а також до обстрілів "Запоріжсталі" і "Каметсталі", через які і вони зупинилися.

При цьому відзначається, що підприємства "Метінвесту" в Україні продовжували працювати з різним рівнем завантаження потужностей, що зумовлено обмеженнями, пов'язаними з безпекою, енергопостачанням, логістикою та економічними чинниками. Попри всі виклики, група продемонструвала стійкі фінансові результати, що дозволило в повному обсязі та вчасно погасити облігації на суму $428 млн у квітні. Від початку війни "Метінвест" разом зі своїми спільними підприємствами та асоційованими компаніями спрямував $328 млн на підтримку України.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков у своєму коментарі відзначив, що перше півріччя 2026 року загалом характеризувалося стабільною операційною та фінансовою діяльністю. Важливим досягненням стало успішне погашення у квітні облігацій із терміном погашення у 2026 році. Ця подія свідчить про фінансову дисципліну та витривалість, притаманні "Метінвесту". Починаючи з 2022 року, група повністю погасила три окремі випуски облігацій, а сукупний обсяг виплат перевищив $1 млрд. Важливо, що всі ці зобов'язання було виконано без реструктуризації, попри втрату контролю над певними активами та безпрецедентні виклики, з якими стикається український бізнес.

Після завершення звітного періоду умови діяльності в Україні стали дедалі складнішими: посилення ракетних атак і ударів безпілотників підвищило безпекові ризики, порушило комерційне судноплавство через порти Чорного моря та додатково ускладнило експортно-імпортну логістику. На цьому тлі спільне підприємство "Південний ГЗК" тимчасово призупинило виробництво. У серпні та вересні 2026 року ракетні удари по підприємствах групи – "Запоріжсталі" та "Каметсталі" – призвели до загибелі й поранень працівників, а також завдали значної шкоди виробничій та допоміжній інфраструктурі, що спричинило тимчасову зупинку постраждалих об'єктів.

"Ми плануємо поетапно відновити роботу цих об'єктів і поступово повернути в експлуатацію доменні печі. Це свідчить про нашу відданість збереженню конкурентоспроможної української металургійної галузі, яка продовжує підтримувати економіку країни", – відзначив СЕО.

Водночас ускладнюються й зовнішні умови діяльності. "Ми опинилися в принципово нових регуляторних реаліях, зумовлених запровадженням ЄС Механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM) та змінами торговельних квот. Хоча група залишається відданою курсу на декарбонізацію та інтеграцію в економічний простір ЄС, ці заходи створюють додатковий тиск на українську промисловість у той час, коли країна продовжує захищатися від військової агресії та зберігати свій промисловий потенціал", – підкреслив Риженков.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".

#метінвест #фінрезультат
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: Через російські атаки бізнес може недодати до бюджету близько 70 млрд грн податкових надходжень

Корецький: Через російські атаки бізнес може недодати до бюджету близько 70 млрд грн податкових надходжень

Близько 70 млрд грн податкових надходжень можуть не надійти до державного бюджету через російські атаки на український бізнес, оцінює прем'єр-міністр…

Читати
Мінекономіки на запит бізнесу готує програму страхування від обстрілів за рахунок підвищення ПДВ на 1 в.п. та партнерів

Мінекономіки на запит бізнесу готує програму страхування від обстрілів за рахунок підвищення ПДВ на 1 в.п. та партнерів

Міністерство економіки та довкілля після кількох зустрічей із бізнесом, постраждалим від російських обстрілів, пропонує програму компенсації втрати а…

Читати