Для створення підземних сховищ нафтопродуктів потрібні спрощення дозволів та довгострокове фінансування – ЗПЕК

Для можливості будівництва підземних сховищ пального в Україні необхідно досягти компромісу між державою та приватним бізнесом у напрямку спрощення дозвільних процедур та забезпечення доступного довгострокового фінансування.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" висловив генеральний директор і співвласник Західної паливно-енергетичної компанії (ЗПЕК) Олег Чикида.

"Потрібно посадити за один стіл державу й бізнес і знайти компроміс: забезпечити стратегічні інтереси країни та створити для приватних компаній реальні економічні умови для формування запасів. На сьогодні такого компромісу я ще не бачу", – сказав він.

За словами CEO, з позиції держави запас нафти і нафтопродуктів однозначно потрібен, але умови для будівництва бізнесом необхідних сховищ поки не створені.

"Перша проблема – фінансова. Формування запасу означає, що компанія повинна фактично заморозити значний обсяг оборотних коштів. Для ЗПЕК це потенційно не один мільйон доларів", – зазначив Чикида.

Як він пояснив, підземне сховище приблизно на 10 тис. тонн може потребувати від $10 млн інвестицій і для приватного бізнесу це дуже значний ресурс, тому для реалізації подібних проєктів необхідне доступне довгострокове фінансування.

"Обговорюються програми через державні банки приблизно під 12% річних у гривні на п'ять років. Це правильний крок, але він не покриє потреби галузі", – вважає CEO.

Друга проблема, за його словами – інфраструктурна. Оскільки значну частину резервуарного парку за час війни було знищено або пошкоджено, то виникає питання: де зберігати цей ресурс і хто нестиме ризик, якщо місце зберігання знову стане об'єктом атаки?

"Конкретно у нас є майданчик, де можна будувати підземне сховище. Але отримання всіх дозволів може тривати близько півтора року, а саме будівництво, за нашими оцінками, приблизно утричі дорожче за наземне", – зазначив Чикида.

При цьому він додав, що ЗПЕК готовий інвестувати навіть за таких умов.

"Але якщо почати дозвільний процес у вересні 2026 року, документи в кращому разі можна отримати у 2027-му, а завершити будівництво – вже 2028 року. Як на той момент зміниться потреба ринку і як окупити ці інвестиції?", – задався питанням CEO.

Як повідомлялося, Україна з початку 2027 року має запровадити експериментальний проєкт з підземного зберігання нафтопродуктів зі складу мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів (МЗНН) згідно з постановою Кабінету міністрів №1037 від 13 серпня 2026 року.