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Економіка

ЗПЕК наприкінці 2026р планує презентувати власну мережу АЗК FENIX energy – CEO

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ЗПЕК наприкінці 2026р планує презентувати власну мережу АЗК FENIX energy – CEO

Західна паливно-енергетична компанія (ЗПЕК) наприкінці 2026 року планує провести презентацію власної мережі автозаправних комплексів (АЗК) FENIX energy, яка на початку має становити орієнтовно до 20 об'єктів.

Про це повідомив в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор і співвласник ЗПЕК Олег Чикида.

"На першому етапі орієнтир – до 20 АЗС до кінця 2026 року. Звичайно, треба враховувати воєнні реалії – дефіцит підрядників і людей, перебої з постачанням матеріалів (…) Тому наш план – до 20 об'єктів, але графік залежить і від зовнішніх факторів", – сказав він.

За словами Чикиди, ще менше року тому FENIX energy фактично не існувала, і він та бізнес-партнер і співвласник ЗПЕК Костянтин Гавриленко самостійно працювали над концепцією, назвою, кольоровою гамою та позиціонуванням мережі.

"Я обережно ставлюся до гонитви за кількістю. Ми входимо у висококонкурентний і давно сформований ринок, тому спочатку маємо запропонувати якісний продукт (…), сформувати сильну команду, відпрацювати модель і лише потім масштабувати її", – зазначив CEO.

Основним географічним фокусом розміщення мережі мають стати захід і центр України. У Києві на першому етапі ЗПЕК працювати не планує.

FENIX energy фінансуватиметься з кількох джерел: власних коштів, прибутку від діяльності групи та банківського кредитування.

"Наш ключовий банківський партнер – Укргазбанк. За три роки ми пройшли шлях від першого фінансування приблизно на $110 тис. до кредитного ліміту близько $17 млн. Паралельно ведемо переговори з іншими банками щодо проєкту FENIX energy", – розповів Чикида.

Як він пояснив, ЗПЕК розділяє три основні формати АЗС. Орієнтовний бюджет залежно від об'єкта може становити від $700 тис. до $2,5 млн, а окремі флагманські комплекси потребуватимуть ще більших інвестицій.

Для міського формату компанія орієнтується приблизно на $1-1,2 млн. Будуть також обласні трасові станції й комплекси на магістралях державного значення.

"Ми не хочемо будувати мережу, яка відрізнятиметься лише кольором стели. Основа FENIX energy – контроль якості пального від імпорту до колонки, єдиний стандарт об'єктів і повноцінний дорожній сервіс", – доповнив CEO.

Частину рішень, зокрема, щодо самообслуговування, ЗПЕК планує представити окремо.

#азк #зпек #fenix_energy #інтервю #чикида
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