Пальне за тиждень зросло в ціні на 0,1-5 грн/л, ціна ДП+ на SOCAR досягла 100 грн/л – моніторинг

В Україні за тиждень ціни на бензин зросли на 2-5 грн/л, на дизель – 0,1-5 грн/л, на газ залишилася без змін, свідчить моніторинг, який проводить Енергореформа.

Згідно з ним, порівняно з 6 вересня, "звичайний" А-95 здорожчав на 5 грн/л на UPG, на 4 грн/л – на UKRNAFTA, на 3 грн/л – SOCAR і Parallel, на 2 грн/л – на OKKO та WOG. Таким чином, найвища ціна на цей вид пального становить 88,90 грн/л на SOCAR, найнижча – 83,90 грн/л на Parallel та UKRNAFTA.

Ціна А-95 плюс найбільше злетіла на 5 грн/л – їх додали UKRNAFTA та UPG. Окрім того, 3 грн/л додали SOCAR і Parallel, а 2 грн/л – OKKO та WOG. Відповідно, найбільше це пальне коштує на SOCAR – 91,90 грн/л, найменше – на Parallel, де зараз зафіксована позначка 85,90 грн/л.

Щодо дизелю, то минулого тижня його ціна досягла психологічної позначки в 100 грн/л – такий показник зараз на SOCAR, яка додала 10 копійок до ціни преміального ДП, зафіксованої на 6 вересня. Найдешевший преміальний дизель на UKRNAFTA – 96,90 грн/л. Ціни на UPG, OKKO, WOG зупинилися за 0,1 грн/л до позначки 100 грн/л.

Ціна "звичайного" дизелю зросла на 5,36 грн/л UPG, на 5 грн/л – на UKRNAFTA та на 4 грн/л – на Parallel, на 3 грн/л – на OKKO, WOG та SOCAR. В останньої мережі його ціна становить 99,90 грн/л. Найдешевший дизель – в UKRNAFTA – 94,90 грн/л.

Газ у всіх досліджуваних мережах – без змін.



Ціни на пальне (середні) станом на 13:00 14 вересня порівняно з 6 вересня (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж):

Мережа 95 (грн/л) 95 преміум (грн/л) ДП (грн/л) ДП преміум (грн/л) Газ (грн/л) UKRNAFTA 83,90 (79,90) 86,90 (81,90) 94,90 (89,90) 96,90 (91,90) 42,90 (42,90) UPG 86,90 (81,90) 88,90 (83,90) 97,90 (92,54) 99,90 (94,90) 43,90 (43,90) OKKO 87,90 (85,90) 90,90 (88,90) 98,90 (95,90) 99,90 (98,90) 44,90 (44,90) WOG 87,90 (85,90) 90,90 (88,90) 98,90 (95,90) 99,90 (98,90) 45,50 (45,50) SOCAR 88,90 (85,90) 91,90 (88,90) 99,90 (96,90) 100,00 (99,90) 44,90 (44,90) Parallel 83,90 (80,90) 85,90 (82,90) 95,90 (91,90) 97,90 (93,90) 41,90 (41,40)

Як повідомлялося, в Україні, яка ввійшла в чергову хвилю подорожчання пального у липні, ціни на початок вересня порівняно з початком серпня продемонстрували як зниження, так і зростання, але в незначних обсягах – плюс-мінус 1 грн/л. Ціна дизелю – переважно без змін. Від початку вересня почалася нова хвиля подорожчання, коли пальне почало зростати в ціні на 1-3 грн/л.

Ддиректор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн 2 вересня прогнозував, що протягом двох тижнів вересня внутрішні ціни на бензин та дизельне пальне можуть підвищитися на 4,5-5 грн за літр внаслідок цінового сплеску на світових ринках до майже квітневих максимумів, зокрема, зростання ціни на дизпальне в Лондоні вище $1400/т.

Водночас експерт зазначив, що проблем з наявністю пального немає ні в Україні, ні в Європі. Він також допускав, що ціни на дизель можуть досягти психологічної відмітки в 100 грн/л.