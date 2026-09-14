Пальне за тиждень зросло в ціні на 0,1-5 грн/л, ціна ДП+ на SOCAR досягла 100 грн/л – моніторинг

В Україні за тиждень ціни на бензин зросли на 2-5 грн/л, на дизель – 0,1-5 грн/л, на газ залишилася без змін, свідчить моніторинг, який проводить Енергореформа.
Згідно з ним, порівняно з 6 вересня, "звичайний" А-95 здорожчав на 5 грн/л на UPG, на 4 грн/л – на UKRNAFTA, на 3 грн/л – SOCAR і Parallel, на 2 грн/л – на OKKO та WOG. Таким чином, найвища ціна на цей вид пального становить 88,90 грн/л на SOCAR, найнижча – 83,90 грн/л на Parallel та UKRNAFTA.
Ціна А-95 плюс найбільше злетіла на 5 грн/л – їх додали UKRNAFTA та UPG. Окрім того, 3 грн/л додали SOCAR і Parallel, а 2 грн/л – OKKO та WOG. Відповідно, найбільше це пальне коштує на SOCAR – 91,90 грн/л, найменше – на Parallel, де зараз зафіксована позначка 85,90 грн/л.
Щодо дизелю, то минулого тижня його ціна досягла психологічної позначки в 100 грн/л – такий показник зараз на SOCAR, яка додала 10 копійок до ціни преміального ДП, зафіксованої на 6 вересня. Найдешевший преміальний дизель на UKRNAFTA – 96,90 грн/л. Ціни на UPG, OKKO, WOG зупинилися за 0,1 грн/л до позначки 100 грн/л.
Ціна "звичайного" дизелю зросла на 5,36 грн/л UPG, на 5 грн/л – на UKRNAFTA та на 4 грн/л – на Parallel, на 3 грн/л – на OKKO, WOG та SOCAR. В останньої мережі його ціна становить 99,90 грн/л. Найдешевший дизель – в UKRNAFTA – 94,90 грн/л.
Газ у всіх досліджуваних мережах – без змін.
Ціни на пальне (середні) станом на 13:00 14 вересня порівняно з 6 вересня (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж):
|Мережа
|95 (грн/л)
|95 преміум (грн/л)
|ДП (грн/л)
|ДП преміум (грн/л)
|Газ (грн/л)
|UKRNAFTA
|83,90 (79,90)
|86,90 (81,90)
|94,90 (89,90)
|96,90 (91,90)
|42,90 (42,90)
|UPG
|86,90 (81,90)
|88,90 (83,90)
|97,90 (92,54)
|99,90 (94,90)
|43,90 (43,90)
|OKKO
|87,90 (85,90)
|90,90 (88,90)
|98,90 (95,90)
|99,90 (98,90)
|44,90 (44,90)
|WOG
|87,90 (85,90)
|90,90 (88,90)
|98,90 (95,90)
|99,90 (98,90)
|45,50 (45,50)
|SOCAR
|88,90 (85,90)
|91,90 (88,90)
|99,90 (96,90)
|100,00 (99,90)
|44,90 (44,90)
|Parallel
|83,90 (80,90)
|85,90 (82,90)
|95,90 (91,90)
|97,90 (93,90)
|41,90 (41,40)
Як повідомлялося, в Україні, яка ввійшла в чергову хвилю подорожчання пального у липні, ціни на початок вересня порівняно з початком серпня продемонстрували як зниження, так і зростання, але в незначних обсягах – плюс-мінус 1 грн/л. Ціна дизелю – переважно без змін. Від початку вересня почалася нова хвиля подорожчання, коли пальне почало зростати в ціні на 1-3 грн/л.
Ддиректор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн 2 вересня прогнозував, що протягом двох тижнів вересня внутрішні ціни на бензин та дизельне пальне можуть підвищитися на 4,5-5 грн за літр внаслідок цінового сплеску на світових ринках до майже квітневих максимумів, зокрема, зростання ціни на дизпальне в Лондоні вище $1400/т.
Водночас експерт зазначив, що проблем з наявністю пального немає ні в Україні, ні в Європі. Він також допускав, що ціни на дизель можуть досягти психологічної відмітки в 100 грн/л.