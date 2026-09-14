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Економіка

Україна отримала гарантовані потужності в майбутньому LNG-терміналі в Клайпеді – прем'єр

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Україна отримала гарантовані потужності з регазифікації LNG у новому терміналі в Клайпеді, який перебуває в процесі будівництва, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Україна вже закомітилась, взяла на себе зобов'язання, а натомість отримала гарантовані потужності в новому терміналі LNG в Клайпеді, який зараз в процесі будівництва. І щойно він буде введений в експлуатацію, ми зможемо забезпечити гарантовану поставку газу для енергетичної стійкості та безпеки України, за що щиро дякую нашим партнерам", – сказав Корецький на пресконференції із прем'єр-міністром Литви Міндаугасом Сінкявічюсом у Луцьку, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з місця події.

Обсяг такої потужності він не уточнив.

За інформацією з відкритих джерел, будівництво нового сучасного круїзного терміналу в Клайпеді вартістю понад EUR50 млн заплановано повністю завершити до кінця 2027 року.

Як повідомлялося, у червні 2026 року група "Нафтогаз" вперше забронювала довгострокові потужності з регазифікації LNG в Європі, а саме в LNG-терміналі в Клайпеді (Литва) на період з 2033 до 2044 року. Відповідну процедуру розподілу успішно завершив оператор терміналу KN Energies.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Канади у вересні 2026 року "Нафтогаз" підписав меморандум із компанією Kino Aski LNG щодо потенційних довгострокових поставок канадського скрапленого природного газу. За словами в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергія Федоренка, у межах співпраці група разом із Kino Aski LNG оцінюватиме потенційний попит на канадський LNG у Європі та можливості його постачання, зокрема через використання довгострокових потужностей "Нафтогазу" на LNG-терміналі у Клайпеді, а також інших європейських терміналів.

Kino Aski LNG – канадський проєкт LNG-терміналу із заявленою потенційною потужністю до 15 млн тонн на рік. Він розвивається під керівництвом представників корінних народів Канади та передбачає створення економічних можливостей для їхніх громад у Квебеку й Онтаріо.

#lng #нафтогаз #клайпеда
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